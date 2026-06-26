El Autódromo Ciudad de 9 de Julio celebra su nuevo aniversario con un amplia agenda de competencias

El Automoto Club Nuevejuliense se prepara para vivir un mes de julio muy especial. En el marco del 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado», la institución ha diagramado una intensa agenda de actividades que promete convertir al circuito nuevejuliense en el gran punto de encuentro del deporte motor de la región.

Los festejos comenzarán el domingo 5 de julio con una fecha especial de Picadas de Motos, una propuesta que continúa creciendo y que reunirá a pilotos y fanáticos de las dos ruedas en una jornada cargada de adrenalina.

La actividad continuará los días 10, 11 y 12 de julio con la llegada del Karting del Centro, categoría que volverá a convocar a cientos de pilotos de distintos puntos del país, reafirmando al escenario nuevejuliense como una de las plazas más importantes del karting argentino.

El cierre de un mes inolvidable llegará el 25 y 26 de julio, cuando el Turismo Promocional dispute una fecha doble, ofreciendo un espectáculo único con dos competencias puntuables durante un mismo fin de semana. Precisamente el domingo 26 de julio, el Autódromo celebrará oficialmente sus 56 años de vida, renovando el compromiso de seguir escribiendo nuevas páginas en la historia del automovilismo.

Pero la actividad no termina allí.

Desde la Comisión Directiva adelantaron que julio todavía traerá más novedades y algunas sorpresas, que serán anunciadas en los próximos días y que formarán parte de este mes tan significativo para la institución.

Paralelamente, el Automoto Club Nuevejuliense continúa desarrollando trabajos de mantenimiento, mejoras y puesta en valor en todo el predio, con el objetivo de seguir brindando instalaciones cada vez más cómodas, seguras y funcionales para pilotos, equipos, colaboradores y el público que acompaña cada evento.

Con una agenda cargada de propuestas, obras que continúan avanzando y nuevos proyectos en marcha, el Automoto Club Nuevejuliense invita a toda la comunidad y a los amantes del deporte motor a ser parte de un mes que quedará marcado en la historia del autódromo.

Julio será mucho más que un aniversario: será un mes para celebrar la pasión, el esfuerzo de quienes hicieron grande esta institución y el futuro de un escenario que, desde hace 56 años, acelera junto al automovilismo argentino.