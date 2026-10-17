El agro argentino ya comercializó un récord de 105 Mt en lo que va de la campaña 2025/26

En línea con una campaña extraordinaria en términos de producción, para la semana del 7 de octubre ya se comercializaron más de 105 Mt de granos (considerando soja, maíz, trigo, sorgo y girasol), un volumen que marca un récord histórico en lo que va de la campaña. La magnitud se puede apreciar en la comparación: estamos un 25% por encima del promedio de los últimos cinco años y casi 6 Mt por encima del máximo anterior.

A pesar de este gran volumen ya comercializado, aún quedan muchas toneladas por vender, incluso si se le deduce a la oferta total el uso previsto como semilla. Este remanente asciende a la fecha a 41 Mt, aunque se remarca que, en las últimas semanas, el ritmo comercial avanza con firmeza.

El maíz es un buen ejemplo. En las últimas 5 semanas hasta el 7 de octubre se comercializaron cerca de 5,1 Mt del cereal de la campaña 2025/26, casi duplicando el volumen que suele moverse para ese momento del año. Además, si a las ventas de la campaña actual a precio hecho se le suman las fijaciones de precios sobre contratos realizados con anterioridad, se superan los 6,2 millones de toneladas de maíz a las que se le puso precio en las últimas cinco semanas.

Esa dinámica se replica en los principales cultivos. Entre el 1 de julio y el 7 de octubre, el porcentaje comercializado con precio firme avanzó en todos los casos por encima de la suba estacional habitual para esta época del año, en un tramo en el que las cotizaciones locales también describieron un recorrido al alza.

En el maíz, el volumen con precio firme pasó del 79% al 86% del total comprometido en ese tiempo. En materia de precios, la pizarra del cereal llegó a tocar los US$ 194/t a mediados de esta semana, lejos del máximo de US$ 199/t de finales de septiembre, aunque casi un 8% por encima de los valores de finales de agosto.

La soja muestra el recorrido más pronunciado, con un flujo comercial que se fue acelerando en los últimos meses, pasando de apenas un 63% de las compras con precio puesto a casi un 80% en la actualidad. Del lado de las cotizaciones, al miércoles de esta semana el poroto se ubicaba en torno a los US$ 371,3/t, casi US$ 30/t más que a principios de agosto, con una variación del 14% desde julio, la mayor de los tres cultivos.

Se reordena el tablero de embarques para trigo

El trigo 2025/26 llega a esta altura del año con un avance comercial total de 23,2 Mt, de los cuales el 94% ya tiene precio firme. En términos de volúmenes absolutos, se está avanzando con niveles récord de negocios para esta altura de la campaña, dado la cosecha histórica que alcanzó Argentina. En el plano más coyuntural, desde principios de septiembre se operaron 1,4 Mt, volumen que se ubica 51% por encima del promedio de los últimos cinco años para el período. Además, si se suman las operaciones a precio hecho y las fijaciones, el volumen de soja a la que se puso precio en este lapso asciende a 1,64 Mt.

Ahora bien, ya entrando en la etapa final de la campaña, todavía quedan toneladas por comercializar. Descontando el uso como semilla, el remanente supera las 4,5 Mt, un valor relativamente alto para esta altura del año. Por el lado del programa exportador el cuadro es parecido: tal como mencionamos en reportes anteriores, con los datos de septiembre el avance supera el 90% de lo proyectado, pero el remanente de 1,8 Mt sería el segundo más alto de por lo menos las últimas veinte campañas, con un calendario que entre octubre y noviembre suele concretar menos de 1 Mt embarcadas.

Para ese tramo final, los compromisos de embarque vienen acompañando. El line up de trigo al 15 de octubre marca un programa de 588.100 toneladas, más de dos veces por encima del promedio para esta altura del año. El driver de esta demanda se entiende por el reordenamiento de los destinos. Indonesia pasó a encabezar la demanda con un programa de 252.700 toneladas (el 43% del total) por delante de Brasil, que reúne 206.500 toneladas. En julio la región del Sudeste Asiático explicaba poco más del 20% de los compromisos de embarque, con Brasil concentrando el grueso de estos. Desde agosto esta curva empezó a empinarse: a principios de octubre los países de esta región explicaron el 57% de los destinos, con Indonesia a la cabeza. De hecho, los volúmenes comprometidos al Sudeste Asiático superan a los de Brasil, algo que no se observa en ningún tramo previo desde al menos principio de mayo.

Ese reordenamiento se da en simultáneo con el cuadro de situación que describimos en reportes anteriores, es decir, una escalada muy fuerte en el conflicto del Mar Negro. En el caso de Rusia y Ucrania, las exportaciones conjuntas de trigo en el mes de septiembre se ubicaron 80% por debajo de lo que suelen embarcar en dicho mes considerando el promedio de años anteriores. Esto, teniendo en cuenta que es el período de mayor intensidad de exportaciones de estos países dado que ingresa el trigo nuevo al mercado. Es decir, esta fuerte demanda que está registrando Argentina, está influenciada por la necesidad de los países importadores de buscar otros orígenes.

El informe mensual de estimaciones de oferta y demanda (WASDE) del Departamento de Agricultura estadounidense golpeó al maíz

El mercado inició la semana bajo el impacto bajista del WASDE de octubre, publicado el viernes pasado. Las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sorprendieron al mercado con cifras de producción superiores a las esperadas, siendo el maíz el cultivo más afectado. Para este grano, la agencia proyectó stocks finales de 47 Mt, muy por encima de las 42,4 Mt previstas por el mercado y 7,2 Mt más que en septiembre. La diferencia respecto de las expectativas fue la más alta de los últimos seis informes, lo que provocó una abrupta caída del 4,1% en el precio de referencia de Chicago durante esa jornada. El incremento en las existencias proyectadas respondió a una fuerte revisión al alza de los rindes por parte del USDA, contrariando a las expectativas del mercado, que anticipaba un recorte debido a las condiciones climáticas adversas registradas durante el verano en el Cinturón Maicero.

Vale recordar que, al momento de la publicación del informe de stocks trimestrales del USDA el 30 de septiembre, el cereal también sufrió caídas importantes. Allí, las existencias de maíz informadas por el USDA al 1 de septiembre fueron de 53,2 Mt, muy por encima de los 48,7 Mt anticipados por las consultoras, y siendo 13,8 Mt o 35% superiores al mismo trimestre el año pasado. En esa jornada el cereal también cayó fuertemente, retrocediendo 4% intradiario.

En conjunto, las expectativas para el maíz estadounidense fueron mejorando en lo productivo, aunque la demanda no viene traccionando tan intensamente. Pese a que en la cumbre entre Trump y Xi Jinping se anunció un compromiso para eliminar los aranceles chinos a la importación de maíz -entre otros productos agrícolas-, la demanda por el cereal no parece mostrar un gran dinamismo. De hecho, el programa exportador viene rezagado: medido desde las ventas de exportación, USDA muestra que se pactaron ventas externas por un 24,7% del total planeado por exportar en la 2026/27, mientras que el promedio quinquenal es de 33,9% para la última semana.

Agregando a la ecuación la entrada del maíz norteamericano al mercado por la cosecha, que lleva un avance del 33%, se entiende que la combinación de factores explica la fuerte caída del maíz en las últimas semanas. Actualmente cotiza en torno a US$ 188/t, retrocediendo 10% desde el pico de US$ 211/t alcanzado el 1 de septiembre.

En cuanto a la soja, el WASDE también resultó bajista, cayendo 1,1% tras la salida del informe, aunque recuperándose luego en jornada por coberturas cortas y terminando levemente positivo. En el marco de una campaña récord para la soja norteamericana, los operadores esperaban una leve reducción de la estimación de stocks finales 2026/27 a 8,3 Mt. Resultó sorpresivo el dato revelado por el USDA, que contradijo las expectativas y elevó su estimación a 8,6 Mt, explicándose el ajuste sobre todo por mayores rindes.

En conjunto, la salida del WASDE representó un balde de agua fría sobre las expectativas del mercado, que se tradujo en un fuerte recorte de más de 200.000 contratos en la posición neta comprada de los grandes fondos de Chicago. La apuesta alcista para los granos ya no es tan pronunciada como llegó a ser durante septiembre, pero sigue estando por encima de lo visto en años anteriores a esta altura.

Actualmente, la oleaginosa se negocia en torno a los US$ 464/t, su nivel más bajo desde fines de agosto, pero significativamente más alto de lo que se negoció en promedio durante la mayor parte del año, donde no se había superado nunca la barrera de los US$ 460/t.

Por último, para el trigo, el driver que más mueve el precio del cereal en Chicago es el minuto a minuto de lo que sucede en el Mar Negro, cuyo conflicto todavía no encuentra resolución. El precio del futuro más operado descendió fuertemente desde el pico visto a fines de agosto, mientras Rusia está embarcando por el Báltico más toneladas de que se esperaba y Ucrania sigue dependiendo del tránsito por el Danubio.

Para Ucrania resulta particularmente importante un pronto alivio en la logística y en el problema de flujos, debido a que ya está cosechando el maíz 2026/27. Según el Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, el avance de la trilla al 13 de octubre es del 13% de la superficie proyectada, y a medida que progrese, el maíz deberá competir con el trigo en la salida exportadora, pudiéndose agudizar la demora para embarcar cereales.

Fuente: BCR