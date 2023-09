El adiós de Pella: “Le di todo al tenis y el tenis me dio todo a mí”

El sábado por la noche, Guido Pella anunció su retiro del tenis a través de sus redes sociales. Una decisión que sorprendió, ya que había regresado al circuito con buenos resultados tras una larga lesión. “Sentí que algo se rompió en octubre del 2021, cuando fui a jugar a Rusia”, explicó en conferencia de prensa, desde el Buenos Aires Lawn Tennis Club, uno de los héroes de Zagreb.

El tenista bahiense, integrante del equipo campeón de la Copa Davis 2016, fue homenajeado este domingo tras finalizar el punto del dobles de la serie ante Lituania (triunfo por 4-0). Obtuvo el reconocimiento del público y de los actuales jugadores, que lo recibieron a grito de “Dale campeón”.

Ya en conferencia de prensa, Pella profundizó en las razones de su decisión. “Cuando empecé a jugar (luego de la lesión) nunca pude ser el mismo, nunca tuve el fuego y el deseo interno de querer seguir. Y no soy una persona que pueda hacer algo por la mitad”. Dejó en claro que no pasaba por el ranking actual (puesto 189), ya que eso “no interesaba”.

Al hacer un balance de su carrera, no dudó al afirmar que “la Copa Davis fue lo mejor, lo más grande”, algo que no cambia “por nada”. Y agradeció el poder despedirse del público: “Muchos han viajado y gastado mucha plata. Era el momento para poder agradecer, la última oportunidad”.

Pella, campeón de la Davis en 2016, homenajeado en el Buenos Aires. – AAT –

También remarcó que “es difícil” disfrutar en el tenis, por todo lo que rodea a la profesión. “El que te dice que la pasa bien, te miente. Es imposible pasarla bien con toda la presión. Y cuanto más alto estás, más difícil es. Tuve un montón de momentos de felicidad, hay momentos, pero en la balanza siempre es difícil”, sostuvo el bahiense.

Pella reconoció sentirse “vacío” tras su decisión, y afirmó que su próximo desafío es encontrar algo que lo llene. “No sé qué voy a hacer. No me veo como entrenador, no creo que lo haga. Me motiva la Copa Davis y me gustaría poder formar parte de algo, aunque sea de aguatero”, bromeó.

Y se despidió con una frase que lo resume todo: "Le di todo al tenis y el tenis me dio todo".