El abrazo solidario en Lácteos Vidal fue la respuesta contra el desencuentro y el rechazo a la ilegalidad

A las 15.00 de un día frío y húmedo fueron llegando distintos representantes de cámaras, entidades productoras y gremiales, industriales y familias de la comunidad de la cuenca oeste de Buenos Aires y otras provincias, para realizar un abrazo solidario y simbólico en las instalaciones de la planta de Lácteos Vidal, en la localidad de Moctezuma, en Carlos Casares. “Este abrazo simbólico a Lácteos Vidal es un abrazo a toda la cadena láctea y a la comunidad”, había expresado días atrás Guillermina Mas, presidente de CAPROLECOBA, entidad que impulsó la convocatoria y a la que se fueron sumando un importante número de organizaciones.

El acto comenzó con gran cantidad de asistentes que, cumpliendo con la consigna de la invitación, asistieron solo con banderas argentinas. La productora de leche de Lincoln Adela Walberg abrió el evento con unas palabras: “Vemos a Lácteos Vidal hace más de un año pidiendo ayuda frente a una realidad que se nos hace difícil y era importante convocarnos a todos. Yo vivo en una localidad como Moctezuma y entiendo lo que significa estar en un conflicto, un conflicto que está dentro de las casas, adentro de las familias, que llega a la escuela y produce muchos desencuentros y que como cadena pudiéramos decir que nos queremos dar este abrazo, que sea un abrazo a una forma de ver la vida y construir la Argentina que soñamos”. Luego todos los presentes realizaron el abrazo simbólico a la fábrica detrás de una bandera argentina de más de cuarenta metros de largo y se entonó el Himno Nacional.

A continuación, Guillermina Mas expresó cuáles eran los motivos por los cuales se había impulsado esta convocatoria “por un lado defender la producción, defender nuestras comunidades y defender la legalidad. En cuanto a la producción de leche, es clave poder producir todos los días y que la producción llegue a las usinas con las que elegimos comercializar nuestra leche, sin problemas y sin bloqueos, y con una mirada de cadena. Necesitamos crecer, necesitamos pymes como esta en toda la Argentina y necesitamos que sean eficientes, no podemos permitirnos este tipo de prácticas y estos conflictos como los que está atravesando hoy Lácteos Vidal, y, por otro lado, la defensa de nuestras comunidades. La producción de leche genera riqueza y arraigo en el campo, genera comunidades como esta. Y lo importante que es como país poder ampararnos en la legalidad y tratarnos con respeto y con diálogo”.

A su turno, Pablo Villano, presidente de APYMEL remarcó la importancia de la presencia de la producción en un acto como este y frente a un conflicto de estas características con los eslabones más importantes de la cadena, los tambos y la industria, unidos. Además, destaco la fortaleza y valentía de Alejandra Bada, de Lácteos Vidal, que “eligió la responsabilidad de seguir adelante y trabajando. Es importante resaltar que Lácteos Vidal es un símbolo, es un antes y un después” y resaltó el rol de las pymes como generadores de trabajo directo e indirecto, “si desaparecen las pymes, no hay trabajo”.

Finalmente, la última oradora fue Alejandra Bada Vázquez, quien agradeció el apoyo de su familia, colegas, empleados y organizaciones, “Los derechos de los empresarios están vulnerados. Un bloqueo es una extorsión y desde ese momento sabes que te estás empezando a fundir, no te dejan sacar la leche, no dejan entrar a la gente a trabajar y en esa extorsión después te piden un rescate. A veces uno cede porque no encuentra la salida, nosotros con ayuda, decidimos no ceder”. Y destacó y agradeció, entre aplausos de la audiencia, el valor de los empleados que seguían queriendo trabajar y a las veinticinco personas nuevas que se sumaron. “Estamos muy orgullosos de la gente que está trabajando hoy en Lácteos Vidal”.

Más de cincuenta organizaciones acompañaron esta convocatoria: APYMEL, Red Nacional de mujeres productivas, CARBAP, Federación Agraria Argentina Comisión Lechería, CAPROLECOBA, CEPBA Confederación Económica de la Provincia de Bs As, Unión de Productores de Leche Cuenca Mar y Sierras, Asociación de Industriales de la Provincia de Bs As, Una sola voz Cámara tambera Cuenca Abasto, Sociedad Rural de Carlos Casares, Sociedad Rural de 9 de Julio, Sociedad Rural de Rosario, MEAB Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, FEBA Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, APYMIL Provincia de Santa Fe, UIPBA Unión Industrial de la Provincia de Bs As, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, entre otras.

Tal como se expresó públicamente APYMEL, con el apoyo de las cámaras y gremiales, Lácteos Vidal, desde julio de 2022 se encuentra sometida a las presiones desmedidas llevadas a cabo por trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

Hoy la comunidad se expresó en defensa de la cadena láctea y de todas las cadenas productivas y su derecho a trabajar en el marco de la ley y la convivencia en sociedad. En defensa de la comunidad local y regional, que, con la actividad lechera, genera riqueza y da sostén a su vida y desarrollo a sus pueblos y a sus familias. Por la reivindicación de pautas civilizadas y respetuosas para la resolución de los conflictos a través del diálogo y las negociaciones en el marco de la ley, que hacen inaceptable la violencia y la prepotencia como formas de convivencia.

De esta manera, productores, industriales, empresarios, familias y la comunidad en general, expresaron su solidaridad con Lácteos Vidal, y en su nombre, a toda actividad empresarial, cuya consolidación y desarrollo favorece a las localidades de toda la Argentina.