El 6to. Outlook de la Cadena Láctea Argentina 2024 ya tiene su programa definido

Con 4 bloques de trabajo y la participación de más de 10 especialistas nacionales e internacionales, el 6to. Outlook de la Cadena Láctea Argentina se llevará adelante el 14 de noviembre a partir de las 8.30 hs en la Universidad Nacional de Villa María, ubicada en Arturo Jauretche 1555.

Respecto a los temas que se tratarán, los mismos estarán estructurados en cuatro bloques de trabajo. En el primero de ellos, encabezado por Jorge Giraudo (OCLA) y Mónica Ganley (USDEC- Consultora Quarterra), se pondrá el foco en el análisis y las perspectivas del mercado a nivel internacional, nacional y regional.

Además, el encuentro contará con otros tres bloques temáticos. Uno de ellos orientado a analizar “Los desafíos del desarrollo sostenible”, donde Sabine Papendieck (Consultora Estrateco y coordinadora del Programa Argentino de Carbono Neutro / PACN), Javier Baudracco (Universidad Nacional del Litoral), Fernando Preumayr (Factor Humano en Tambo y Universidad Austral) y Cristian Chiavassa (Grupo Chiavassa), reflexionarán “sobre cómo nos tenemos que preparar para los próximos años en materia de sustentabilidad ambiental, sostenibilidad de las personas dentro de la cadena y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la sociedad”, explicó Gustavo Mozeris, coordinador del convenio FAUBA & FunPel.

“En otro de los bloques, y totalmente alineado con nuestro Plan Estratégico, incluimos Innovación, ya que no hay posibilidad de mirar a largo plazo si no pensamos en innovar, y no solo en lo tecnológico, sino en las relaciones, en la colaboración y la organización de trabajo conjunto”, agregó Mozeris, refiriéndose al bloque 3 de trabajo que estará a cargo de María Inés Rimondi (InnovarAgro), Álvaro Ugartemendía (Capilla del Señor SA), Gabriel Tinghitella (CREA), Gonzalo Turri (Cooperativa Guillermo Lehmann) e Inés Drago (BCR Innova).

En tanto en el cuarto y último bloque, Aníbal Schaller (CIL), Sebastián Alconada (Sagyp), José Quintana (Consultora Economía Láctea) y Luciano Di Tella (Yatasto SA), abordarán la articulación comercial entre la producción y la industria. En este aspecto, “queremos bajar un mensaje y una propuesta a largo plazo”, concluyó Mozeris.

Sobre el público que se espera recibir, desde la organización convocan a “todos los actores que forman parte de la Cadena, desde productores e industriales, hasta responsables de fijar las políticas, proveedores, profesionales, instituciones educativas, entre otros”.

Los interesados en asistir al encuentro, pueden inscribirse sin costo ingresando a www.fundacionpel.org