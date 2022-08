El 13º Remate de Los Pamperos dejo conformidad en las ventas

El calendario de remate de la región prosiguió esta ultima semana, siendo el caso de Estancias y Cabaña Los Pamperos de la localidad de Corbett en el partido de 9 de Julio que el pasado jueves 25 llevo adelante su 13º remate anual en Sociedad rural de Bolívar.

La venta de reproductores Angus negros y colorados fue ágil y con muchos oferentes, al punto tal que la oferta, solo un toro no se vendió.

En tanto que por vientres también el martillo de Cesar Diez estuvo ágil y no tuvo que esperar mucho para bajar el mismo, aunque con muchos menos oferentes en las gradas de la sala de venta en la Rural. Hubo tres lotes que no se vendieron, en especial porque los asistentes ofrecian valores que no convencian al martillero.

Sin embargo desde la Cabaña, su propietario, Jose Maria Pampuro se mostro satisfecho con la venta, mucho mas entendiendo que el partido de San Carlos de Bolivar viene saliendo de un duro invierno sin reservas. Ante esta situación todo indica que la entrada a la primavera no será distinto para tener buen pasto, por lo que muchos productores bolivarenses fueron cautos, no asi los productores de otros distritos, es lo que pudo observarse en el remate.

MIRA EL DIALOGO CON JOSE MARIA PAMPURO Y CESAR DIEZ

Precio promedio pagado en el 13º Remate de Los Pamperos

-Toros Puros Pedrige: $ 675.000

-Toros PC Colorados: $596.923

-Toros PC Negros; $ 532.000

-Vaq. Angus PC C/gta. de preñez Primavera: $ 266.207

-Vaca. Angus PC C/gta. de preñez Primavera: $ 238.667

-Vaq. Angus Grales. C/gta de preñez Primavera: $ 245.263

-Vaq. Angus PC C/gta de preñez Otoño: $ 215.000

-Vacas Angus PC C/gta de preñez Otoño: $ 205.556

Información de precios: Ferias del Centro