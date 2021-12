Egresados de 9 de Julio fueron engañados en su viaje, no los asistieron ante contagios de covid y lo dejaron abandonados por horas

Un grupo de alumnos de secundaria que egresaron este año y que fueron parte de un contingente de egresados cuyo destino fue la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, vivieron una odisea, y lo que tenía que convertirse en algo grato, termina siendo el peor viaje de sus vidas.

Se trata de nueve alumnos que el pasado 21 de diciembre se embarcaron en un viaje vendido por la empresa London Travel Agency de la ciudad de Bahía Blanca y que compartían con adolescentes egresados de Laprida y Urdampilleta, y que según reportaron dos padres, fueron engañados y pusieron en serios riesgos a sus hijos, además de haberlo abandonado, cuando en el hotel donde se hospedaban, el pasado martes 28 a las 07 de la mañana tuvieron que realizar el check out (salida), para lo que no había llegado el ómnibus que los trasladaría y debieron esperar unas 10 horas hasta que llego el mismo, en el mientras tanto estuvieron abandonados, sin servicio de baño, alimentos, agua y varios de ellos con síntomas de covid, reporto Sebastián Lazo y Natalia Gómez, cuyos hijos fueron parte del contingente.

Sebastián en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 describió que esto se da cuando antes de la pandemia se estaba pagando con esta empresa un viaje para sus hijos con destino Brasil, con la aparición de la pandemia, la empresa nos informa que no podía hacerse cargo de nuestros hijos si uno de ellos se contagiaba de covid, por lo que nos ofrece otro destino y se decide por Villa Carlos Paz, comento.

Lazo informo que el comercial de la empresa les vendió el viaje para sus hijos es de la ciudad de Olavarria, Pablo Pereyra y aun no nos atiende el teléfono manifestó de manera molesta por eso tras todas las instancias es que acudimos a los medios, resalto.

La odisea comenzó el mismo día en que llegaron a 9 de Julio

Natalia que como todos los padres juntaron peso por peso para gratificar a sus hijos con el tan esperado viaje de egresado, describio que cuando debíamos esperar el micro en la terminal a las 00hs. nos informa que debíamos esperarlo en Plaza Gral. Belgrano y llegaron 4 horas después, ya allí nos dimos cuentas de ciertas falencias como los neumáticos y era una unidad vieja, después nos fuimos enterando que cada 200 kms paraba por problemas mecánicos, nuestros hijos nos pasaron fotos cuando estaban al costado de la ruta, apunto y agrego tardaron 13hs. para hacer 800 kms., resalto.

Ya en el hotel no era el cuatro estrellas que nos vendieron y era uno de dos, y según nos informan los chicos les daban milanesas recalentadas, y terminaban comprando hamburgesas o empanadas en rotisería, señalo.

Antes de salir los chicos tuvieron que presentar los correspondiente PCR negativos y nos cobraron $ 6.000 seguro por covid, en caso de asistencia, informo Natalia también en dialogo con la emisora Radial.

En Carlos Paz, continuo, dos de las coordinadoras dieron positivo de covid y una de las nenas de 9 de Julio también, por lo que mi hijo y dos compañeritos se auto aíslan, ya que eran contacto con su compañera, comento y los trataban de auto aislados, resulta que lo que querían es que salieran para los compromisos comerciales que tenían, mientras tanto nosotros nos queríamos comunicar con la empresa y no nos respondía y algunos de los chicas les enviaban mensajes a sus padres que se querían venir, que la situación les generaba miedo, contó Natalia en declaraciones periodísticas.

Antes de salir, ya parte del contingente con covid, nos informan que le van hacer un PCR, cosa que nunca nos enviaron y lo más doloroso es cuando nos enteramos en la mañana del 28, que a nuestros hijos los dejaron abandonado, a las siete de la mañana tuvieron que dejar el hotel, por el arribo de otros contingentes y debieron quedarse en el patio del hotel, el micro recién llego a las 5 de la tarde, resalto muy molesta la madre del menor.

Pero esta negligencia no termina allí, subieron a todos los chicos (algunos ya con covid o síntomas) en el mismo micro, y los dejaron en la ruta en una estación de servicio local, es para el olvido, coincidiendo con el otro papa.

En cuanto al estado de salud los nueve menores que cuentan con dos vacunas se hicieron los correspondientes testeos lo que arrojo positivo a covid.

Natalia informo que algunos padres ya iniciaron denuncias y acciones para advertir que esta empresa, que descubrimos no está habilitada para este tipo de servicios y sus ómnibus que contrata no está tampoco habilitados, otros padres o pasajeros no sean estafados como nos pasó, culmino.

En cuanto a la empresa radicada en la ciudad de Bahía Blanca al googlear la misma cuenta con varias denuncias periodísticas y en el portal de Defensa del Consumidor, suma varias denuncias por incumplimiento del servicio.