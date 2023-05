Ecos los 21 kms ciudad de 9 de Julio: Quienes son los ganadores de la 4ta. edición

La 4ta. edición de los 21k Ciudad de 9 de Julio que se desarrolló este último domingo 30 de abril y que contó con la participación de 700 atletas inscriptos tuvo dos nuevos ganadores tanto en femenino como masculino, ambos por primera vez compiten esta carrera y que cuenta con un circuito certificado en la distancia de 21 kms.

Por el lado de varones, el ganador fue Brain Arnedo que con sus 26 años lidero toda la competencia de su categoría tomando una gran distancia con quienes le perseguían en toda la carrera.

Arnedo, con 26 años utilizo un tiempo de 1:11:49, al tiempo tal que antes de llegar a la carrera hasta se tomó unas centésimas para hacerse a un costado del arco de llegada e ir saludando al público del lugar.

El joven ganador de la 4ta. edición 21K de 9 de Julio es atleta de alto rendimiento desde hace tres años, es de San Martin en el conurbano bonaerense y reparte su tiempo entre el trabajo como Maestranza en un colegio, y los entrenamientos diarios.

En dialogo con El Regional Digital, comento su carrera señalando que una vez que conoci que esta al frente de la carrera mantuve la calma, el ritmo que venía a planear era de 1 hora 11 y bueno después se hizo cuesta arriba con las subidas, con el viento en contra en la recta, creo que eran 6 kilómetros, 7 kilómetros de viento en contra, por lo que agachamos la cabeza, aguantamos y bueno tratamos de mantener el ritmo hasta que se pase la recta esa del viento en contra y una vez que pasamos la recta agarramos la curva de la vuelta, detallo y agrego que no se preparo para los 21 kilómetros, siempre corro en pistas de 1500, 3000 y 5000.

El nuevo ganador de la 21K Ciudad 9 de Julio, también sumo diciendo “estaba contento, estaba ilusionado, me invitaron a la carrera y digo bueno, no puedo no ir, es un pueblo nuevo que conocí, así que la verdad que me llevo muchos recuerdos de mucha gente muy linda que te alientan todo el circuito así que contento, reflexiono.

En cuanto a la organización el nuevo ganador de la competencia, detallo que corre mucho pero en Buenos Aires, “muy pocas veces salgo de la provincia, o por lo menos del centro de Buenos Aires, esta vez me tocó salir, muy linda la organización, la gente, los organizadores muy predispuestos a los atletas en todos momentos. Si tenés un inconveniente se te acercan, te preguntan cómo estás, cómo te fue, si estás cómodo. Así que la verdad que muy contento, reconoció.

Maria Aguilar

Por su parte Maria Aguilar, es de Junín y utilizo un tiempo d e 1:25:44, y su claro objetivo está en lograr un tiempo que necesita y no pudo ser, pero termino siendo ganadora de la competencia en Damas.

Aguilar no es la primera vez que pisa suelo nuevejuliense, en su momento gano carreras en la Maraton Virgen Niña, de La Niña.

Tiene 38 años, y desde temprana edad, siendo niña comenzó a transitar el mundo del atletismo y la carrera del domingo no le fue fácil. “Veníamos a buscar una hora 22 y nada, nos encontramos con muchísimo viento, la recta esa de 5 kilómetros es muy dura, cuando quise entrar a recuperar, se ve que me cayó mal y me dio una puntada, así que nada, no fue la mejor carrera. Por lo que empezamos a correr por el puesto”, explico a El Regional Digital.

Finalmente al igual que Arendo, la atleta María Aguilar, remarco como muy buena la organización valorando que la hidratación estaba perfecta, estaba todo ideal. Lástima que el tiempo no acompañaba, eso no lo podemos manejar.