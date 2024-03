Ecos del discurso de Maria Jose Gentile: Para el Bloque UCR no hubo una mirada clara hacia dónde se quiere ir

La Intendente Municipal de 9 de Julio dejo el pasado viernes abierta las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y lo hizo dejando su discurso de gestión, donde hizo un repaso del corto tiempo de su gobierno, retomo aspectos del ultimo año de la gestión del ex intendente Barroso y delineo aspectos para el año 2024, que tal como anticipáramos debido a una situación económica, donde como dijo Gentile, hay una masa de recursos coparticipables que sera menor.

En ese sentido tras exponer la mandataria municipal, el presidente del Bloque UCR 9 de Julio, Concejal Ignacio Palacios señalo «la verdad esperábamos más. Entendemos que tenía que mostrar los ejes de lo que iba a ser la gestión y fue claramente un repaso administrativo de cómo funciona un gobierno municipal, no hubo una mirada clara hacia dónde se quiere ir, creo que faltó nuevamente lo que es la gestión de este color político hablar de producción; solo habló de las tranqueras y de la intención de tener el parque industrial y claramente un distrito como este no lo es, también con el polo socioeducativo que a los nuevejulienses nos costó un millón de dólares, nada más se habló de 2 cursos que tienen 100 inscriptos, que está bárbaro, pero creo que un esfuerzo que nos llevó, tanto, no se dijo nada, no se habló de viviendas, hay 22 viviendas que se están llevando a cabo y no se habló de nada. La verdad que es un discurso con sabor a poco para nosotros donde la única declaración política fuerte de la señora Intendente fue la defensa de la jefatura de gabinete, nada más.