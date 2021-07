Economías Regionales: Signos de crisis para la actividad aviar y bovina, advertencia en el sector lechero

En promedio, los costos muestran una suba interanual en mayo del 65%.

En tanto se evidencian los cambios por las restricciones al comercio en carne vacuna, observándose un rojo.

Los colores

4 actividades en rojo, 7 amarillos y 9 verdes, al igual que en el mes anterior

Precios y costos

Los precios del informe, que refieren a mayo, mostraron una gran estabilidad respecto de abril con mucha heterogeneidad, sin embargo, superan en general, salvo en seis casos, la inflación general.

En términos de costos, las actividades intensivas en el uso de insumos mostraron en el mes de mayo subas de más del 100% interanual en pesos, mientras que aquellas que pueden combinar con más factores, pudieron moderarlos. En promedio, los costos muestran una suba interanual en mayo del 65%.

Volúmenes de Producción y Superficies

Se mantienen estables la mayoría de las producciones, donde sólo 4 actividades muestran leves caídas interanuales en las estimaciones de producción, mientras que 6 de ellas muestran un crecimiento significativo respecto de la campaña anterior y el resto son estables. En suma, las superficies de las producciones analizadas se muestran relativamente estables en mayo.

Mercados

Se mantiene la suba de precios internacionales en los granos, siendo 7 las producciones que muestran mejoras respecto al año pasado en sus exportaciones. Situación dispar por falta de consumo y demanda en el resto de las actividades.

La actualidad de una economía regional singular: el maní

Consultado sobre el sector manicero, Luis Crotta, Coordinador de Gestión de COTAGRO, expresó: “hay que separar la campaña que pasó (2021), que es la que finalizó estos días con buenos rindes en torno a los 24 quintales por hectárea promedio. Fue una cosecha buena, con buenos rindes, con calidades muy buenas, se pudo recolectar la cosecha en un buen tiempo, no nos complicó la humedad y los precios son buenos. Diría que la que pasó fue una buena cosecha para el productor, donde ha visto rentabilidad”.

Con respecto a las perspectivas del sector, Crotta sostuvo: “la que cosecha que viene (2022), está marcada por un alto costo de producción dado por el aumento que hubo en los alquileres que han subido mucho, por caso, se está hablando de 1100/1200 dólares por hectárea. Esto significa que si tuvieras 100 hectáreas para maní te ganarías 110 mil dólares sin hacer, ya sea invertir o producir nada, eso hace que el punto de diferencia sea muy alto”, a lo que agregó: “las perspectivas son muy inciertas porque convalidar esos alquileres y esos costos te dan rindes muy altos, entonces si vos me pregunta si el mercado está en alza te respondo, la verdad que no, no se ven todavía datos alcistas. Entonces ahí hay una incertidumbre total”, redondeó.

Para finalizar, el dirigente de COTAGRO, cooperativa agropecuaria de General Cabrera, indicó; “¿Qué certezas hay? Que va a caer el área en Argentina porque hay productores que no van a sembrar o no van a sembrar la misma área o el productor chiquito capaz que no siembre, que no alquile. Hoy nos está costando mucho conseguir tierras. Si están a esos valores es porque no hay tierras, entonces va a caer el área sembrada en Argentina. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Algunos dicen un 20, un 30% no se sabe, lo que sí es seguro es que va a caer y eso sí va a provocar un efecto alcista el año que viene. Si la producción en Argentina cae mucho puede ser que eso haga aumentar los precios y ahí sí quizá puedas salvarte en el costo de producción. Hay que dividir en dos: semáforo verde para la que pasó pero para la que viene creo que daría amarillo, total porque es un contexto muy, muy incierto”.

El detalle de la producción de verduras

Sobre el panorama en horticultura, Ricardo Vitale, tesorero de la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca, detalló: “el que pasó fue un año productivo muy bueno pero las ventas están muy reducidas y los costos de varias mercaderías hortícolas están muy por debajo de los costos de producción. Por ejemplo: el tomate este año hubo muy poco tiempo lo que tenía precio, el resto estaba casi al costo de la producción porque hay una superproducción y las ventas con el tema de la pandemia fueron muy reducidas. Para las verduras de hoja también fue un año bueno pero con la misma problemática de venta: superproducción y ventas muy reducidas por ese problema”, indicó Vitale.

En referencia al escenario futuro, Vitale comentó: “El sur de la provincia de Buenos Aires viene bastante complicado con la lluvia. Hay zonas que tienen un problema muy grave con el agua, ya que el año pasado veníamos flaqueando con el riego y este año fue muy complicado regar. De cualquier manera se llegó a una gran producción de cebollas. Ahora nos encontramos también con una superproducción, pocas ventas en el mercado argentino y sin poder exportar casi nada porque Brasil tiene mucha cebolla. Va a quedar mucha cebolla en el campo sin vender y no le podemos decir nada a nadie ni sobre lo climático ni al Estado porque en realidad hay mucha producción y no se puede exportar”, explicó, a lo que agregó: ” No se puede exportar porque los países que compran tienen su propia producción y no compran acá, nada más. La otra problemática que viene es la de los mercados, yo soy un dirigente de mercados de Argentina que ha recorrido muchos mercados y soy presidente de Acohofar (La Asociación Frutícola y Hortícola Argentina) y veo que hay muchos galpones que funcionan como mercado y ahora viene el nuevo reempadronamiento que lo estamos pidiendo a brazo partido. Tiene que ser mercado solo porque si es mercado, es mercado y no puede ser galpón. Los galpones no pueden funcionar como mercado, si son logística no pueden ser mercado ni lugares de venta. En esa problemática estamos trabajando junto al contador Marcelo Espinoza de Coninagro para ver si podemos armar un listado de mercados y esclarecer ese tema”.

Fuente: Coninagro