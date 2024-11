Duro cuestionamiento de CAMyA a la cadena final cárnica: “Tenemos que mejorar la venta ilegal sin factura, hay matrículas vacías y el estado te dice es más fácil controlarlos a ustedes”

El Coordinador Federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Ariel Morales Antón, encendió el ventilador y puso claridad en el tema cárnico, en el que los matarifes y abastecedores exigen que el final de la cadena de la carne (carnicero, supermercados, etc) hagan las cosas bien, o más o menos bien.

Las acusaciones del dirigente de la Carne llegan desde denunciar que en un lugar de Santa Fe un camión se para en una esquina y los carniceros van a comprar media res vacuna , como si fuese una verdulería, además acusa a Frigoríficos y Matarifes de contar con matrículas vacías y con gente que no saben de su existencia en los padrones legales.

Morales Antón participó de una reunión de la Mesa Nacional de las Carnes en el Mercado Rosgan (durante el Congreso Federal Ganadero) , y en esa oportunidad discutieron temas pertinentes al sector, entre los cuales uno que salió aprobado por SENASA, que es el nuevo sistema de aspersión en los frigoríficos para enfriar la media res, al cual calificó como positivo. Además, destacó que en la reunión en Rosario participó el sector avícola, de la mano de Roberto Domenech, Presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), y señaló que en la Mesa de las Carnes están todos inmiscuidos, hasta el propio secretario del Sindicato de la Carne José Alberto “Beto” Fantini.

Desde Valor Agregado Agro dialogamos, durante 20 minutos, con Ariel Morales Antón y como primera instancia comenzamos por la función que cumplen los Matarifes y Abastecedores, ya que a veces se confunde su trabajo con la de los frigoríficos . “Los matarifes somos más de 3.000 en el país. Nuestra función es comprar el animal en pie en el remate el feria, faenarlo en un frigorífico habilitado para consumo interno con su propia matrícula y con un reparto vender la media res, los cuartos a las carnicerías, supermercados, autoservicios, puede ser con camión propio o no, es un trabajo artesanal que llega a toda la Argentina”, explicó. Ya añadió que el 75% del consumo interno que se vende en el país lo proporciona el matarife-abastecedor.

Cabe aclarar que algunos frigoríficos venden directo, pero la mayoría de los mismos tienen más usuarios que venta propia de carne. Es decir que, en un frigorífico de consumo interno, cualquiera que sea, estadísticamente tiene un 75% del trabajo que se lo proporciona el matarife, y un 25% que lo vende directo (Datos e CAMyA), por lo cual la función que cumplen es imprescindible para llegar al carnicero del barrio y el normal funcionamiento de las plantas de faena.

La Mesa Nacional de las Carnes

En la reunión de la Mesa de las Carnes en Rsogan, coordinada por el Ingeniero Dardo Chiessa, se trataron temas pertinentes al sector y un tema fundamental para el campo, la cadena cárnica, que es la comunicación, que por ahora no encuentra un rumbo entre los dirigentes y es de mala para abajo.

Desde Valor Agregado Agro fuimos invitados a participar de esa reunión con los máximos empresarios de la carne en Argentina y sus cámaras , junto a dos colegas de Rosario, y en esa oportunidad Morales Antón dijo que hay que mejorar la comunicación para que se coma más carne. “A pesar de los problemas macro que tiene el ciudadano, hay que fomentar que se empiece a comer más carne, hay que mejorar el mensaje, comunicar que la carne es un producto que tiene que estar en la dieta de los argentinos, de los niños chiquitos, de los adolescentes”, enfatizó. Como así también agregó que propuso que se comunique y se informe a los médicos y propuso incorporar a un profesional de la salud que le explique a la gente que la carne no es mala.

Por ahora, como dato, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) es el único organismo que cuenta con el asesoramiento del Dr. Carlos Tartaglione, quien cuenta en sus redes sociales y canales de TV los beneficios que otorga el consumo de carnes, sobre todo en los mas niños, deportistas, etc.

“Hay que tratar de ser más influyentes en este aspecto, y que en realidad no somos los malos de la película, ni somos los que matamos los animales. Nuestro trabajo es el de llevar un producto a la mesa, que es fundamental en la alimentación”, afirmó, y a su vez invitó a los médicos a que puedan informarle a la sociedad lo que es la proteína cárnica. “Lo importante que es para el desarrollo del ser humano, hay que tenerlo en cuenta, ojo con las políticas que van en contra de la carne, nosotros respetamos a los demás, pero no se metan con cosas que no saben y no tienen sustento”.

Los impuestos que suben el precio de la carne y la ilegalidad al final de la cadena

Según Ariel Morales Antón, el matarife-abastecedor debería tener menos tributos y de esa manera el precio de carne en calle se puede llegar a bajar. “El gobierno tiene que empezar a reducir en un sector como el nuestro, en la ganadería, un tema que el matarife viene reclamando”, explicó.

Entre otros de los ítems que reclaman desde la Cámara, y seguramente el más polémico de todos, el dirigente enfatizó que ellos piden que se controle la venta de carne en negro (ilegal) que se comercializa en la Argentina. “Los matarifes matriculados seguimos sufriendo con este flagelo de la carne en calle en negro, está en muchos eslabones finales como los carniceros, los autoservicios y las carnicerías”, sentenció y al mismo tiempo aclaró que esto no es en contra de ellos porque viven de esos comerciantes.