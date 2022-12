Dr. Jose Maria Giuliodoro: A la Comunidad de 9 de Julio

En el mes de Agosto, el Director Médico del Hospital Zonal » Julio de Vedia» de 9 de Julio, Dr José Maria Mignes me llamo para ofrecerme reemplazos de guardia( 24hs) de Pediatriá los dias viernes al tener inconvenientes y que dos colegas nombrados no podrian por unos meses concurrir al nosocomio( Su situación era desesperante!). Creí oportuno dar una mano a pesar de mis años, confiando en la buena fe de las autoridades y en la necesidad de la gente de tener un Pediatra de guardia al concurrir con sus hijos.

Tratamos de atender a los niños de la mejor manera posible, poniendo toda nuestra vocación y experiencia en estos meses, y pido disculpas si en algún caso no ha sido de esa manera.

Mi ultima guardia fue el 30 de Septiembre, ya que los colegas nombrados se reincirporaron a sus tareas.

Quedando el pago del mes de Septiembre, que como es de costumbre, y ademas estaba el compromiso del Dr. José M Mignes, abonarlas del 1 al 10 del mes siguiente.

A la fecha, habiendosé transcurrido 3 meses y no haber cumplido con el pago, a pesar de mis intentos telefónicos y las promesas pertinentes, no se ha cancelado los honorarios respectivos, nos vemos en la obligación de enviar dicha Carta Documento, iniciando el camino legal.

La palabra, la ética y la vocación son a nuestro entender tres pilares fundamentales de nuestra profesión. Lamentablemente cuando nos vemos involucrados en incumplimientos de honorarios, siempre es un colega, que en diversas funciones trasgrede las normas de ésta hermosa profesión, perjudicándonos.

Lamento haber confiado en la buena fé y palabra del colega en cuestión, del cual no extenderé mis opiniones por respeto, valores y ética, enseñanza que me han dejado mis Padres y Maestros de la Medicina.

A la Comunidad de 9 de Julio, a la cual me he brindado en mas de 25 años esta hermosa profesión de ser Pediatra, les agradezco siempre el respeto que me han tenido en mi labor.

Agradezco a todos los trabajadores de la Salud del Hospital » Julio de Vedia», estos tres meses compartidos, su predisposión y apoyo en nuestra tarea de guardia.

Dr. J.Giuliodoro. MP 111283

Esp. en Pediatria

Infectologia

Master en Salud Pública