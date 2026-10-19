Dolor en el fútbol regional por la muerte de un jugador tras un partido en la localidad de Vedia

Ignacio Roca, de 38 años, falleció este domingo tras sufrir una descompensación luego de disputar el encuentro de cuartos de final del torneo oficial organizado por la Liga Deportiva Central Vedia en la categoría Senior, entre Ancalú Sporting Club, de Santa Fe, y el Club Deportivo Sarmiento, en el Parque Green de Vedia.

El futbolista de Ancalú recibió maniobras de auxilio y fue trasladado rápidamente al Hospital Municipal de Vedia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para asistirlo, no logró sobrevivir.

Su repentino fallecimiento provocó una profunda conmoción en la comunidad y en el ámbito deportivo de toda la región, que atraviesa horas de dolor por la pérdida del jugador.

Fuente: El Vediense