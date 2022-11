Dolar Soja II: Carbap asegura que es una zanahoria para seguir rascando el fondo de la olla

Una vez más, se vuelve a plantear erróneamente un nuevo adelantamiento de las liquidaciones de soja promovido por un valor del dólar llamado “Dólar Soja” el cual comenzaría el próximo lunes 28 de noviembre hasta el fin de diciembre.

Volverá la cacería en el zoológico para algunos jugadores de la cadena, que resguardados en las necesidades fiscales del gobierno, embolsan disimuladamente un diferencial de precio que NO se le pagara al productor. Ya sucedió en el anterior “Programa de Incremento Exportador“ del pasado mes de septiembre.

Volvemos a remarcar que es una medida macroeconómica de suma cero (lo que se recauda este mes no se recaudará el próximo trimestre) que no hace más que generar distorsiones en el mercado y promover consecuencias negativas en productores de distintas actividades conexas (tambos, granjas, etc).

Se pretende seguir manejando el ritmo de la producción agropecuaria desde un escritorio, indicando quien, cuando, cómo y por cuánto tiempo se establece un valor arbitrario de un producto.

El campo necesita medidas que solucionen los graves problemas que tiene el sector debido a las retenciones, la brecha cambiaria y la inflación entre otras variables.

Desde CARBAP rechazamos esta medida coyuntural, cortoplacista, injusta y arbitraria que solo tiene como propósito seguir ganando tiempo.