Diputados: Dictamen positivo para propuestas tendientes a la prevención de daños en contextos laborales

Con la presencia de trabajadores de Parques Nacionales, la comisión de Legislación del Trabajo, presidida por la legisladora Vanesa Siley (FDT), encaminó el proyecto de ley que contempla un Régimen Previsional para quienes desarrollan tareas de prevención y mitigación de incendios forestales y rurales, promovido con media sanción por parte de la Cámara Alta.

Alejo Fardjoume, trabajador del Parque Nacional Lanin (Neuquén), ilustró que el colectivo de brigadistas y demás combatientes de incendios en Argentina, “está nucleado en Parques Nacionales, que es el sistema más grande del país, con 400 brigadistas; el Servicio Nacional de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Ambiente, con 150 compañeros y compañeras, y el resto de los sistemas provinciales”.

Fardjoume focalizó en el desgaste físico y emocional de paliar incendios, en pos de preservar las vidas, la fauna y flora afectadas, donde “el cuerpo y la mente del brigadista corren a una velocidad que no corre para el resto de las y los trabajadores”. No obstante, el referente del Parque Nacional neuquino bregó porque el proyecto no se titule Régimen Diferencial, para definirlo en cambio como Régimen para combatientes de incendios, “porque para cada particularidad hay una norma que, aplicada, debe dar el mejor derecho a quienes ejercen su tarea a lo largo y a lo ancho del país”.

El brigadista celebró que el colectivo haya encontrado “un Congreso Abierto, donde el proyecto fue bien defendido por muchos legisladores y legisladoras tanto del Senado como de Diputados”, aunque adelantó que el colectivo planteará una serie de modificaciones sobre el proyecto dictaminado, por ejemplo, en cuanto a la inviabilidad de que “un combatiente, que después de tener el cuerpo al servicio de combate de incendios y emergencias, se quede trabajando en el sistema para ir formando a otros”.

Por último, Fardjoume hizo un llamamiento para monitorear los focos de incendios activos en la Argentina, y a dimensionar que “quienes nos ocupamos de ellos, no somos héroes; somos trabajadores que combatimos el fuego, y necesitamos derechos. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá”.

En sintonía con su colega, Hernán Mondino, brigadista del Parque Los Alerces (Chubut), subrayó que “la precariedad de dónde venimos, en cuanto al alto riesgo, el territorio y contratos precarizados, grafica nuestra lucha para lograr esta jubilación”. Mondino hizo referencia a “los riesgos latentes” de su profesión, producto de la constante exposición a lesiones físicas y daños emocionales, e incluso, a la mortandad que imponen los agentes tóxicos del humo, riesgo laboral que llevó a la OMS a considerar el oficio como actividad cancerígena.

“Por eso proponemos una baja de la edad jubilatoria, de los 57 a los 50, como lo tiene la Provincia de Chubut, en base a los estudios recabados en otros países”, especificó Mondino la primera de las modificaciones posibles, al tiempo que propuso “descartar la diferenciación entre personal operativo y no operativo, porque en el dispositivo que combate el incendio, radiooperadores, choferes, técnicos meterologicos y brigadistas son todos combatientes, con distintas responsabilidades, y, tal como está redactado, puede llegar a sufrirse alguna arbitrariedad en el territorio”.

En un segundo dictamen por mayoría, la comisión avanzó en la creación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, como corolario de numerosas jornadas informativas a lo largo del presente año. Al respecto, la diputada Blanca Osuna (FDT), autora del proyecto, enumeró sus objetivos: “La protección de la salud, la prevención y el cuidado de las y los trabajadores, y, en consecuencia, un aporte a la producción y a los empleadores en general”.

Osuna ponderó que la iniciativa se nutra del aporte teórico-práctico de actores de ámbitos laborales heterogéneos, en tanto “sus conclusiones, observaciones y definiciones del entorno, llevan implícita una síntesis de sus propias experiencias de trabajo, un relevamiento experiencial indispensable, junto a los antecedentes doctrinarios en materia laboral, de la cual Argentina es referencia en la región y el mundo”.

A modo de cierre, la diputada celebró que el Comité tienda a favorecer “que la dinámica laboral se encarrile en factores que contribuyan a la producción, a la par de la seguridad social de quienes se desempeñan en los lugares respectivos de trabajo”.

En contrapartida, el diputado Fabián Quetglas (UCR) sostuvo la defensa del dictamen de rechazo, al manifestar que “la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, es un resultado que, en general, no surge de un procedimiento burocrático, sino que los mejores protocolos, el mayor cuidado al interior de las empresas, no tiene que ver con acumular organismos de control, sino ir creando una cultura del cuidado”.

El cierre de la jornada implicó un último dictamen mayoritario, destinado al proyecto de resolución de la diputada Silvana Ginocchio (FDT) que declara de interés del Congreso de la Nación, al XIX Reencuentro de ex becarias y becarios del Grupo Bologna, Castilla-La Mancha, Turín. Enmarcado en el evento «El empleo en la encrucijada. Repensando el trabajo: ¿Transformación, crisis o profundización de las desigualdades?», y celebrado en la Facultad de Derecho (UBA) entre el 18 y 19 de noviembre, la propuesta declarada de interés legislativo contó con la participación de la Ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos, especialistas en derechos del trabajo, y referentes de la OIT a nivel nacional, regional y mundial.