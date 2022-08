DIPUTADOS: Barbechando expuso y dio a conocer sus aportes a la Ley de Fomento de exportaciones

En una reunión conjunta de la comisión de Agricultura e Industria de Diputados, Barbechando y otras instituciones brindaron sus propuestas de mejora a la ley. Además, expuso el nuevo Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bahillo, quien apoyó la propuesta del gobierno. El proyecto, que está entre las prioridades de Sergio Massa, podría ser modificado para reducir la burocratización y discrecionalidad, y lograr, así, el apoyo de la oposición.

En su primera exposición oficial, en el marco de una comisión del Congreso, Barbechando propuso las oportunidades de mejora de la ley, principalmente vinculadas a reducir la burocratización, eliminar los cupos fiscales y la discrecionalidad para acceder a los beneficios.



La propuesta de Barbechando (Análisis BARBECHANDO Proyecto de Ley 0012-PE-2021:

– Plazo: proponer un régimen que se aplica mínimamente a 10 años.

– Definición de Línea Base: eliminar los condicionantes y que los beneficios rijan al momento que se aplica la ley, sin tener que demostrar la evolución de los indicadores.

– Registro de beneficiarios: Los incentivos deberían ser de acceso universal, no sólo para aquellos que se anoten en un registro, que además podría eliminarse.

– Beneficios

o Amortización Acelerada: reducir a 1 o 2 años para todos los bienes muebles nuevos

o Valuación de hacienda de invernada: que la autoridad de aplicación no tenga la facultad de aumentar el peso de faena

o Saldo técnico de IVA para bienes de uso: eliminar el registro y que no tenga limite presupuestario

o Certificado de crédito fiscal: eliminar el registro, la obligación de línea de base y no condicionar los beneficios al cumplimiento de la incrementalidad.

Al inicio de la jornada, Bahillo apoyo la iniciativa y se refirió a las oportunidades que traería, de ser aprobada, como la generación de valor agregado, el desarrollo federal, y de las economías regionales en particular, y la generación de más empleo e inclusión laboral.



Durante el encuentro también apoyaron la iniciativa representantes de la Cámara de Feedlot, Acopiadores, Cámara de legumbres y la Federación del Citrus Entre Ríos aunque tuvieron algunos reparos y pidieron mejoras respecto la reducción de la discrecionalidad y desburocratización de la iniciativa para generar ley cumplible, saldo técnicos de IVA de libre disponibilidad, incrementalidad para todos los bienes, amortización acelerada, entre otros.

El proyecto podría ser aprobado, por consenso, si se logran algunos cambios que serían acordados entre el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) y el presidente de la Comisión Industria, Marcelo Casaretto (FDT-Entre Ríos), quien tiene el mandato de lograr la aprobación de la Ley por pedido de Sergio Massa.

La próxima jornada será de debate técnico respecto de los beneficios fiscales y, luego, se espera tratarlo en plenario de comisiones y que logré la media sanción en el corto plazo, por consenso.