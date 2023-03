Diputados aprobó el fortalecimiento de la Justicia penal federal de la provincia de Santa Fe

En el marco de una sesión especial, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto destinado a fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº 27.063. Obtuvo 214 votos positivos, 0 negativos y 4 abstenciones y será girado al Senado para su sanción definitiva.

Según los fundamentos de la iniciativa, “se busca poder implementar adecuadamente el sistema acusatorio en el ámbito federal”, ya que “los actuales resortes institucionales se encuentran saturados y se necesita dotar de nuevos recursos para poder enfrentar la implementación de este Código, como así también reducir los delitos complejos”.

“El proyecto busca implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal votado por el Parlamento que hoy sólo se aplica en Salta y Jujuy”, indicó el diputado santafesino, Roberto Mirabella (FdT).

Como miembro informante, el legislador destacó: “Esta es una señal política de todo el Congreso Nacional para combatir un delito como el narcotráfico y la narco criminalidad”. “Sin Justicia no vamos a mejorar los niveles de seguridad”, enfatizó.

Desde Identidad Bonaerense, la diputada Graciela Camaño hizo referencia al sistema acusatorio, y en ese sentido, manifestó: “Estamos haciendo el esqueleto; no estamos resolviendo el problema”. “Tenemos que tener en cuenta las previsiones presupuestarias para que este sistema funcione”, aseveró.

A su turno, el diputado del PRO, Federico Angelini, llamó a “reestablecer la inteligencia penitenciaria”, al señalar que hoy “más del 60 por ciento de los delitos que se cometen en Rosario se organizan desde las cárceles”.

El diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) manifestó: “Mientras no ataquemos el lucrativo negocio en todos sus sentidos, seguramente es poco lo que hagamos, esto un paso adelante, un paso nada más y esperemos continuar en estos pasos, a contracorriente de lo que vemos cada día y que se hace cada vez menos”.

En tanto, el diputado Enrique Estévez (Socialista) recordó el apoyo técnico y político a la iniciativa desde Santa Fe y dijo que es un tema que “por lo menos se debió haberse tratado hace dos años”. A la vez, solicitó que se convoque a la Bicameral para su tratamiento en el Senado. “Es un delito que pone en jaque a la democracia y corrompe a cada una de las instituciones públicas”, reflexionó acerca del narcotráfico.

Por su lado, el Frente de Izquierda se abstuvo de la votación. La diputada Romina Del Plá (Partido Obrero – FIT – UNIDAD) expuso que hay “una responsabilidad del Estado en el andamiaje de complicidades, en el avance del narco”. “El simple aumento de servicios de seguridad y el nombramiento de jueces y fiscales no es la real solución al problema”, aseveró.

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, advirtió que “este proyecto está montando una mega superestructura judicial, vamos a gastar un total de 7 mil millones de pesos, sin que se contemple una fuerza policial confiable que desbarate a los narcos”. No obstante, a través de su voto, dio apoyo al texto.

En otro orden, el pleno aprobó el establecimiento del Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos (Monotech) con el objetivo de fomentar la exportación de conocimiento y talento argentino, así como también brindar un marco normativo a los sujetos que realicen “e-Sports” o deportes electrónicos. La votación fue por 111 votos afirmativos, 11 negativos y 85 abstenciones.

El diputado Carlos Heller (FdT) dijo que “el proyecto tiene el objetivo de fomentar la exportación de conocimiento y talento argentino en las actividades ya definidas en la Ley de Economía del Conocimiento”.

“Es un nuevo esquema tributario para que los y las profesionales que facturan en dólares, en pequeñas escalas, puedan cobrar en esa moneda. El objetivo es incorporar al mercado formal a muchos profesionales argentinos, que están fuera del sistema. Es una visión integradora e inclusiva que amplía derechos”, resumió, antes de reconocer que la ley “busca evitar la fuga de talentos”.

El diputado Carlos Mario Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal, adelantó el voto en contra de su bancada y consideró que la iniciativa era “un verdadero parche”. “Este régimen no es otra cosa que una acción desesperada por liquidar divisas”, consideró. Y sostuvo que, “en este contexto de volatilidad en el que vive el país, difícilmente los free-lancers vayan a hacer uso del Monotech”.

En tanto, el diputado Víctor Hugo Romero (UCR) consideró que “se pretende corregir un problema de política monetaria de este gobierno con un nuevo impuesto y se genera una inequidad con el monotributo actual”. “Este atajo que se pretende generar, lejos está de generar valores, sino que afecta la competitividad de nuestras industrias de software”, planteó.

Asimismo, durante la sesión especial, obtuvo respaldo el proyecto de ley por el cual se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar. El proyecto logró sanción definitiva con 190 votos positivos, 3 negativos y cero abstenciones.

Al respecto, el diputado Leonardo Grosso (FdT), titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados, dijo que “estamos protegiendo un humedal” y detalló que “se trata de 5600 hectáreas, más de 3 mil corresponden a espejos de agua, que conserva fauna de 121 especies y representa uno de los ecosistemas más importantes del parque chaqueño, a 54 kilómetros de la ciudad de Resistencia”.

“Va contribuir al desarrollo del turismo, a la conservación y el cuidado de la provincia, mitigando también las consecuencias del cambio climático”, argumentó Grosso. “La crisis ambiental es uno de los temas más importantes que la política tiene que abordar, para esto también es necesario construir grandes acuerdos”, añadió.

Desde el PRO, la diputada Marilú Quiroz se refirió a una “jornada histórica”. “Estamos a las puertas de un nuevo Parque Nacional en el Chaco, una provincia emblema del norte grande argentino por su biodiversidad”, dijo.

En respaldo de la normativa, la diputada Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, también llamó la atención sobre la sequía y la desertificación. “Tenemos que legislar en torno a los humedales, acá no hay un sector que pueda tener más privilegios que el otro. El bosque chaqueño es la segunda deforestación en Sud América, maltratar el ambiente tiene sus consecuencias”, advirtió.

Sobre el cierre de la jornada, Diputados convirtió en Ley la modificación de la ley de Sangre Humana por la cual se sustituye el artículo 23 de la ley 22.990 por el siguiente: “El Banco de Sangre es el ente técnico-administrativo integrado a establecimientos asistenciales oficiales o a entidades oficiales o privadas sin fines de lucro”.

Entre otros puntos destacados, la reforma busca incluir “la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), creado por la Ley 25.392”. La sanción se logró por 194 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.

En el inicio de la sesión especial se realizaron varios homenajes, entre ellos, a los soldados caídos en la guerra de Malvinas y un repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco de la primera sesión ordinaria de este año.