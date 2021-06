Diputado Álvaro De Lamadrid: «Uno tiene la conciencia y responsabilidad de lo que se juega en Argentina»

El pasado sábado 19 en el marco de una agenda federal visito el distrito de 9 de Julio el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado nacional Alvaro De Lamadrid donde tuvo una reunión de trabajo con el presidente del Comité UCR, Dr. Ignacio Palacios, la mesa ejecutiva del Comité, dialogo con la prensa local y se reunió con el Intendente Municipal Mariano Barroso.

Conforme explico el Dr. Palacios la visita de Lamadrid, es importante que nuestros legisladores, como en este caso un legislador que no esconde su debate y da pelea desde el Congreso, y es lo que nosotros definimos, el país que queremos transcurrir y no el que tenemos de autoritarismo, camino a una Argentina que no queremos vivir, sostuvo el presidente del Comité UCR 9 de Julio.

En tanto el legislador nacional que antes de su arribo a 9 de Julio estuvo en Chivilcoy, Alberti, Bragado, Pehuajo y Carlos Casares y sostuvo que su visita en el país obedece a que uno tiene la conciencia y responsabilidad de lo que se juega en Argentina, y lo hemos venido alertando durante estos 16 meses de pandemia, en lo personal uno ha denunciado que el gobierno la ha usado para ir hacia más autoritarismo, ir a un esquema de gobierno por decreto, con total discrecionalidad y sin rendir cuentas, denuncio el legislador radical integrante de Juntos por el Cambio.

Según De Lamadrid se juega mucho en esta elección legislativa, donde el gobierno esa liderado por la vicepresidente – Cristina Fernández de Kirchner- que tiene un plan de demolición institucional y que están en juego los valores y cimiento de nuestro sistema y en juego la división de poderes, la independencia de la justicia, donde se delibera en si vamos a tener un poder hegemónico que se coloca fuera de la ley, con un gobierno que va al pensamiento único y a la ausencia de controles o si vamos a salvar la deliberación y la rendición de cuentas en la Argentina, puntualizo en dialogo con El Regional Digital.

También sumo que está en juego el gobierno de la Autocracia – gobierno de las personas- o si nos mantenemos en la democracia, con el poder en las instituciones, y en esto hemos dados disparos de advertencia, es que salimos a recorrer el país, argumento De Lamadrid.

El dirigente radical no escondió la pandemia que genera el virus covid, pero aseguro que hay otra pandemia: la del hambre.

En la Argentina cuando uno recorre se encuentra testimonios desgarradores en todo el territorio, donde te encontrar con argentinos que se están empobreciendo en silencia, niños que se acuestan con hambre, escuelas cerradas, un gobierno que milito el encierro y que posibilito que no solo se genere un desastre económico, también que se diera un desastre sanitario, evaluó.

Según De Lamadrid, defendió “cuando decíamos que era salud + economía, que era salud + libertad, que era salud + democracia y posibilidades de desarrollo de nuestros ciudadanos aun en medio de la pandemia, remarco.