Diego Musanti avanza en el panamericano Sénior 50 Chess Championship 2022

Panamericano Sénior 50 Chess Championship 202Continúa con gran éxito el Panamericano Chess Championship 2022 de ajedrez, organizado por Fada (Federación Argentina de Ajedrez) y la Federación brasileñas de ajedrez,

En la fecha de ayer Sábado 25, se disputó la 7ma ronda, que agregó más emoción al torneo, pues hubo cambios en la punta de la tabla de posiciones, en la cual nuestro MI (Maestro Fide) Diego Mussanti, con su triunfo ante otro MI, nos referimos a Dos Santos Junior Haroldo Cunha, se acercó a los punteros, de quienes está a solo ½ punto, ocupando el tercer puesto compartido.

La octava y penúltima fecha, se está jugando al cierre de esta edición, con los siguientes enfrentamientos en la cima de las posiciones:

Mesa nº 1- FM Diego Mussanti 5 puntos Vs G: M.Zampronha Waldimir Camilo 5.5 puntos

Mesa nº 2-IM Rodi Luis Ernesto 4 puntos vs GM Lima Darcy 5.5 puntos

Mesa nº 3 –IM Tempone Marcelo vs IM Araujo Adalberto FM 4 puntos

La novena y última fecha, se disputará el 26 a las 11 hs am.