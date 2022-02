Deuco: Los consumidores no debemos convalidar la alta especulación en el precio del tomate y lechuga

En los últimos días de enero y los que corren de febrero, los precios del tomate y la lechuga tuvieron un fuerte incremento en el precio al consumidor, por la fuerte ola de calor que azotó a nuestro país a mediados de enero, lo que originó sequías en distintos puntos del país. Las altas temperaturas causaron un gran impacto sobre los cultivos disminuyéndose notablemente la producción de ambos productos.

Pablo Vernengo, director de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explicó al sitio Diario con vos que «hace 10 días las producciones intensivas están muy comprometidas por las temperaturas».

Los tomates, como otros productos estacionales, se cosechan en invernaderos y si la temperatura exterior es de 40 grados, el tomate dentro del invernadero llega cerca a los 60 grados de calor.

En cuanto a la lechuga, el problema sigue siendo el mismo. Tanto la ola de calor como las lluvias, de la semana siguiente, provocaron grandes pérdidas en las plantaciones.

IMPACTO DEL PRECIO DEL TOMATE Y LA LECHUGA EN EL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En el último informe de Precios al Consumidor, publicado por el INDEC, se informa que el precio de los alimentos en el mes de enero 2022, se incrementó en un 4,9 %. Uno de los factores que entre otros, incidieron en el alza , se encuentran los precios de frutas y verduras que se incluyen en el relevamiento. De esa canasta, los que tuvieron mayor alza fueron el precio del Tomate 82,2% y la Lechuga 51,1%.

Ahora bien, cuales fueron los precios vigentes en enero de ambos productos, según lo publicado por el INDEC ?. El Tomate a $ 206,33 y la Lechuga a $ 229,16.

Como se comprueba a continuación, los precios al consumidor de enero se han incrementado en febrero en porcentajes que oscilan entre el 150% y el 200%.

De mantenerse estos precios, el informe del INDEC mostrará en el próximo informe un nuevo aumento en ambos productos, influyendo decisivamente en el Indice de Precios al Consumidor de febrero 2022.

PRECIO PAGADO A LOS PRODUCTORES

Es razonable que en esas condiciones el Productor exija mayores precios por su producto, para reducir su quebranto por las pérdidas y la baja producción.

Ahora bien, cuánto del precio actual que pagamos los consumidores recibe el Productor ?: Según informa el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) en diciembre pasado el precio que recibió el productor por el kilo de Tomate fue de $ 31,75 y el consumidor pagó $ 152, una diferencia del 378,74%, y donde el productor tuvo una participación del 20,9% en el precio final del producto.

Algo similar ocurrió con la Lechuga ; el productor recibió $ 49 por un kilo y el precio al consumidor fue de $ 159,71; una diferencia del 225%. El productor tuvo una participación del 20,9% % en el precio final pagado por el consumidor. ( Ver cuadro adjunto)

Podríamos inferir entonces que el causante de que la Lechuga y el Tomate estén por las nubes, no es responsabilidad del Productor, que además de no obtener un porcentaje adecuado del precio al consumidor ha sido afectado por grandes pérdidas a causa de la situación climática.

ESPECULACION EN LA FIJACION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

Es sabido que en los mercados, cuando un producto escasea aumenta la especulación en la fijación de los precios. La caída de la oferta provocó en primer lugar un aumento del precio mayorista pero, simultáneamente se incrementaron las maniobras especulativas de la distribución minorista y en la actualidad se están pagando por estos dos productos precios que son inaceptables, teniendo en cuenta los costos actuales vigentes en los mercados de abastecimiento.

En efecto, los precios de ambos productos se cotizan en las grandes cadenas de supermercados con márgenes de rentabilidad inaceptables para la coyuntura en que se encuentran estos productos, agravando las condiciones de acceso de los consumidores a los mismos.

PRECIOS MAYORISTAS DEL TOMATE Y LA LECHUGA

De acuerdo a la información brindada por la Consultora Alfa, elaborada con datos del Mercado Central de Buenos Aires, el precio mayorista promedio de la Lechuga del día 18 de febrero 2022 es de $ 166,23.

LOS PRECIOS EN VERDULERIAS Y COMERCIOS DE PROXIMIDAD

Como pudo comprobarse en los párrafos anteriores los precios del Tomate y la Lechuga, se incrementaron extraordinariamente en la comercialización de los grandes Supermercados.

La situación se agrava al analizar los precios en los comercios de proximidad, donde pueden comprobarse situaciones similares o aún más serias que en las grandes superficies comerciales.

El diario “El Cronista” informa que en la ciudad de Buenos Aires la lechuga -en cualquiera de sus variantes: criolla, francesa o de manteca- se consigue a un precio promedio de $ 700 – $ 800 el kilo; mientras que en el interior de la provincia de Buenos Aires el precio subió hasta los $ 1.000 el kilo.

Por su parte, Vernengo, director de CAME, manifestó que el Tomate se comercializa a precios que rondan los $ 500.

QUE DEBEMOS HACER LOS CONSUMIDORES

De acuerdo a la información brindada por especialistas del sector, la oferta de lechuga se ha incrementado en la última semana y por ello, su precio mayorista disminuyó en un 35,5% según lo informó la Consultora Alfa. Por su parte, es posible que se incremente en la próxima semana la oferta del tomate, por lo cual se produciría una baja en el precio.

En ese contexto, y ante una especulación desmedida en los precios minoristas, los consumidores debemos dejar de consumir por unas semanas estos productos, hasta que el abastecimiento se normalice y los precios se encaucen.

En este caso, los consumidores podemos influir en la baja del precio; hagámoslo.

Fuente: Prensa Deuco