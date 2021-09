Destacan la prolijidad del Aeródromo de 9 de Julio

Integrantes de Comision Directiva del Aero Club 9 de Julio que adminstran el Aeródromo local recibieron este miércoles 1 del corriente al Director de Planificación Aeroportuaria (dependiente de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria) Comisario Inspector Fabio Micheli, quien asumió la función en mayo ultimo

En una amplia reunión de trabajo, integrantes del Aero Club intercambiaron con el funcionario sobre el desarrollo del Aero Club.

En dialogo con El Regional Digital, el Presidente del Aeroclub Julio César Mascheroni expresó “estamos muy contentos porque las autoridades pueden ver lo que estamos haciendo, el trabajo de hace muchos años. Están a la vista como un aula nueva, el funcionamiento de las balizas para que los aviones puedan operar de noche, la manga con su aro correspondiente, el expendio de combustible hecho a nuevo, además se está refaccionando la sala de pilotos y la Secretaria y a nuevo los portones de los angares.

Por su parte el funcionario policial explico a este Portal “tenemos un total de 52 aeródromos bajo la órbita de la Provincia, teníamos una visita pendiente. Nos llevamos una grata impresión. Este es uno de los Aeródromos más completos y más prolijos de los que hemos visto hasta ahora, cumplimenta todos los requisitos y da gusto”, valoro en sus palabras tras la reunión.

Acerca de la Dirección de Planificación Aeroportuaria, explico que tiene a cargo la regulación de la parte aeronáutica, que se regula bajo las normas de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). Nosotros controlamos que se cumplimenten esas normas, teniendo en cuenta que son tierras provinciales, cedidas al Municipio a través de un convenio y la explotación la tiene la Municipalidad. En este caso está todo muy bien y los papeles están al día, no encontramos mayores inconvenientes”.

En otro orden Michelli detallo que en otros aeródromos suelen existir inconvenientes, ante la falta de actualización de documentación. Por lo que a partir de la gestión que comenzó con el Ministro Sergio Berni nos puso como meta regularizar la situación de los 52 aeródromos. Yo me desempeñaba en otra sección aeroportuaria y ahora me puso como Director de Planificación. La idea es de acá a fin de año tener todos los aeródromos operables. En la mayoría de los casos faltan papeles, se hacen ampliaciones o construcciones sin las debidas autorizaciones y las comisiones no reúnen los requisitos”, subrayo y agrego, situación que no es el caso del Aeroclub de 9 de Julio que tiene los papeles al día de manera completa.

Por ultimo Julio Mascheroni explicó que “el trabajo que se viene realizando en el Aeroclub no es sólo de la actual Comisión, hace años que se viene trabajando muy bien en el Club, principalmente con los papeles que son los cimientos de la institución y del Aeródromo. Somos muy apasionados, esa es la ventaja que tenemos varios de los que estamos en la comisión y vamos para adelante y remacro que un aspecto central del institución es el funcionamiento de la Escuela de Vuelo, que está contemplado en el estatuto del Aero Club, con el objetivo de empezar a formar pilotos nuevos, de todas las edades pero especialmente los jóvenes que suman sus primeras experiencias a futuro porque tienen expectativas en realizar una carrera aeronáutica.