Desde la Mesa de Enlace confirman que asisten a Casa Rosada a la convocatoria del Gobierno

El pasado domingo culmino la suspensión de las exportaciones de carnes dispuesto por el Poder Ejecutivo y hoy se conocerá cuál será el nuevo esquema. Las cuatro entidades fueron invitadas y, tras algunas deliberaciones, aseguraron que asistirán al encuentro con el Presidente.

Sin embargo se dudo si asistirían ya que oficialmente Federación Agraria Argentina (FAA) no había sido convocada, lo que profundizó las dudas del resto de los miembros del conclave agropecuario en asistir o no al anuncio. Finalmente, ayer lunes a la mañana llegó la invitación faltante.

En declaraciones a CNN Campo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, había explicado: “Recibimos un aviso por WhatsApp donde se nos convoca a una reunión sobre el tema carnes, pero no sabemos qué agenda hay ni se nos está convocando para abrir una discusión en la que participemos o para escuchar lo que ya está decidido y anuncios con los cuales no estamos de acuerdo. No nos vamos a prestar para la foto”.

En la misma línea se manifestó Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien señaló que recibieron la invitación “por una cadena de WhatsApp”. A las reuniones que invita el gobierno, dijo Pino, van a “tratar de asistir, pero para plantear un debate, buscar soluciones, colaborar para tratar de desatar el nudo que ha hecho el Gobierno”.

Convocatoria

Si bien no hay mayores precisiones sobre el contenido de los anuncios, algunos dirigentes al momento de recibir la invitación preguntaron los temas de agenda y desde el Gobierno dijeron solamente: “Es para tratar un tema de carnes”. Además de las cuatro entidades del campo, hasta el momento los sectores que recibieron el llamado fueron: Mesa de las Carnes, Consejo Agroindustrial Argentino, Consorcio Exportador ABC, y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Desde el momento que se dispuso el cierre de las exportaciones de carne vacuna, en mayo pasado, los dirigentes que representan a los productores agropecuarios rechazaron la medida y reclamaron un comercio exterior sin restricciones. Luego convocaron a un cese de comercialización de hacienda por 14 días y solicitaron una audiencia con el presidente Alberto Fernández, quien nunca respondió a la Mesa de Enlace si los iba a recibir o no. Ahora la convocatoria se realizó a pocas horas de la presentación de las nuevas medidas, donde ya estaría definida una reapertura parcial de las exportaciones, que es todo contrario a lo que vienen pidiendo los productores agropecuarios del país.