Desde hace un mes el campo presiona por quitarlas: El Gobierno anunció la baja temporal de las retenciones al complejo agricola

Durante una conferencia de prensa a cargo de Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, anunciaron la medida.

Durante la misma, Adorni sostuvo que «producto de la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y al riguroso plan económico ortodoxo que aplicó el ministro Caputo, el Gobierno bajará las retenciones al campo» y agregó: «Se va a reducir la alícuota a los principales cultivos y se van a eliminar las retenciones a las economías regionales.

Por su parte, Caputo señaló: «Entendemos la situación particular del campo, de la sequía, de la caída de los precios de los commodities. Me encantaría eliminarlas a cero, pero no podemos. Vamos a bajar retenciones a los principales cultivos: soja, poroto, trigo, maíz y girasol, desde el lunes hasta fin de junio» y agregó: «No es una medida permanente porque no tenemos recursos, pero queríamos darle una señal al sector».

Es así como se bajarán de manera temporaria desde el próximo lunes hasta fines de junio las retenciones a los principales cultivos como la soja (poroto, aceite y harina), que pasará del 33 al 26%. Además, se reducirán los derechos de exportación para el trigo, la cebada, el maíz, el girasol y el sorgo.

El Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, explicó que «para acceder al beneficio se va a poder optar por una Declaración Jurada de Venta al Exterior particular» y explicó que a los cinco días va a haber que pagar el derecho; y a los 15 días hábiles va a haber que liquidar las divisas correspondientes». A su vez agregó que «aquellos cultivos o aquellos productos que no tengan la Declaración Jurada, el embarque será el instrumento de realización del beneficio».

Por su parte, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, señaló: «Como hombre de campo, suscribo que es una excelente noticia» y resaltó: «Además de ser un anuncio, me emociona porque hemos trabajado muchísimo con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Agricultura, ARCA y Aduana».

En este sentido explicó que las alícuotas quedarían: La soja 26%, soja y derivados a 24,5%, trigo a 9,5%, cebada en 9,5%, sorgo en 9,5%, maíz a 9,5% y el girasol va a 5,5%.

Finalmente, Iraeta resaltó: «Como dijo el Ministro, había economías regionales que tenían un residual de retenciones; esas bajan a cero. Como ejemplo: azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria, arroz y otros productos».