Desde hace 12 años: Cafma no baja los brazos y lucha por contar con la Ley de Maquinaria Agrícola Nacional

En la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma) no entienden porque con el si de todo el arco politico, no cuentan con una Ley de Maquinarias Agrícolas que vienen proponiendo y reclamando desde hace 12 años. Esta medida tiene como objetivo proporcionar condiciones de financiamiento ventajosas para equipos producidos en la Argentina, detallaron

Por ese motivo, Eduardo Borri, su presidente, junto a otros industriales y Cámaras provinciales de la maquinaria agrícola( Magriba, Afamac y Asima), participó de una conferencia de prensa en AgroActiva, donde planteó, el “urgente” tratamiento en el Congreso de la Nación, de una iniciativa que se encuentra pendiente y que genera nerviosismo en el sector.

“Las fábricas no pueden operar con la productividad que administra el Congreso. Si fuera así, ya estarían todas cerradas por la falta de eficiencia”, expresó molesto el titular de Cafma.

Además, aclaró: “Nosotros queremos que quienes producen en otro país, vengan a producir de la misma manera que estamos fabricando nosotros. Que nuestros clientes puedan seguir eligiendo la marca que quiera. No importa si es una marca es verde o roja, la clave es que se produzca en la Argentina”, declaró.

Borri en defensa de la fabricación nacional, manifiesto somos distintos, agregamos valor aqui con mas 40.ooo puestos de trabajo a traves de 1200 empresas y en 11 provincias.

“Nosotros generamos el 90% del empleo y recibimos el 30% de los créditos, porque el 70% va hacia maquinarias más caras. Nosotros queremos que se compren maquinarias acá con valor agregado. Esto es producto por producto, no empresa por empresa”.

“Nosotros facturamos alrededor de 100.000 dólares por empleado por año. Los exportadores facturan 800.000. Ellos con pocos empleados traen cosas, ensamblan, pero el agregado de valor, comparado por ejemplo a Brasil, da lo mismo. Una empresa multinacional que factura 600 millones de dólares solo tiene acá 600 empleados. No se puede tratar por igual a los distintos. Nosotros somos distintos. Estamos fabricando acá”.

Preocupación por la falta de insumos

Según Borri, las empresas que fabrican en el exterior aparecen con productos terminados y “nosotros no tenemos insumos”, se quejó. A raíz de ello, sostuvo que, por la sequía y el freno de los productores en invertir, la falta de insumos no se notó tan fuerte.

Sin embargo, sentenció que la inversión por parte del campo se va a recuperar, y esto puede agravar la falta de agropartes que llegan desde el exterior. “Necesitamos que los políticos hagan acuerdos mínimos para dejar de discutir estas cuestiones y comenzar a trabajar en el crecimiento”, indicó.

Actualmente tenemos caídas que van del 50% al 80% de acuerdo al rubro. Las sembradoras, por ejemplo, cayeron un 49% en el primer trimestre. La sequia golpea fuertemente a nuestras fabricas y no así a nuestro país vecinos que tiene ventas record. Necesitamos ser un poco más inteligentemente egoístas”, señaló Borri.

Si pero no

El objetivo de la ley que impulsó el diputado santafecino Roberto Mirabella, y que es discutido por el sector hace más de diez años, apunta a diferenciar la maquinaria nacional de aquella fabricada con mayor porcentaje de componentes importados. La razón tiene que ver principalmente con el acceso al crédito.

Desde el Regional Digital se consulto por la respuesta desde los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y desde la UOM, el gremio que representa a los trabajadores metalúrgicos, a lo que respondieron tanto los gobiernos que pasaron como los actuales dieron el total apoyo, desde el gremio no se ha involucrado, sin embargo es mucho tiempo ya y no entendemos porque no se aprueba una ley de estas característica, manifestó Nestor Cestari, ex presidente de Cafma y que estuvo en representación de Magriba.