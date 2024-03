Desde el Bloque UxP manifestaron que no ven acciones concretas en el discurso de Gentile

Tras pronunciarse el discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de 9 de Julio, por parte de la Intendente, Maria Jose Gentile. Desde el Bloque UxP, tambien se expresaron al ser consultados por El Regional Digital.

Fue el Concejal Sebastian Malis quien dijo que «en líneas generales, creo que no difiere de las aperturas que hizo Mariano Barroso en casos anteriores. Creo que es muestra una de voluntarismo que todos compartimos, la convocatoria a trabajar todos en conjunto, por supuesto, en pos de lo que sea bueno para los nuevejulienses, bueno, eso por supuesto que es un poco el sentido de todos. Sí me parece y quiero resaltar que, en primer lugar, que coincidimos en el diagnóstico de situación, la situación es muy compleja, es muy difícil.

Lo que no veo en sí en el mensaje de apertura son medidas o acciones concretas que tiendan a paliar esto que reconocemos como una situación particular.

El edil, pregunto «han escuchado alguna medida o alguna acción concreta que tenga que ver en cómo atender esta delicada situación que todos reconocemos con prescindencia de la valoración de cuál es la causa de la misma, pero la realidad es que es una situación muy delicada y la verdad que me parece que situaciones complejas requieren de medidas innovadoras, creativas para salir adelante y eso es lo que no veo, tampoco lo veo en el presupuesto que hemos votado en diciembre, no veo un presupuesto que se adecue a una nueva situación, creo que los grandes temas del 9 de julio siguen sin abocarse, no hay nada respecto de vivienda, no hay nada respecto de tránsito, no hay nada respecto de medio ambiente.

La Intendenta nos marca que lo que hace falta básicamente es que lleguen los fondos que necesitamos para las grandes obras, como son la línea de 135 de energía, habló también del fondo educativo para poder llevar adelante las políticas en términos de políticas universitarias o alternativas para la comunidad, aún en el desarrollo del polo socioeducativo. Bueno, todas cuestiones que requieren en definitiva de recursos y en eso me parece que lo que he visto y lo que me gustaría y espero de la Intendenta es que de aquí en más defienda los intereses de los nuevejulienses, apunto Malis.