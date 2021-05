Desde CARBAP destacan el total acompañamiento de productores al paro de comercialización

Horas antes de que finalice el cese de comercialización de haciendas convocado por la Mesa de Enlace y con el total apoyo de las bases agropecuarias conformadas por entidades rurales (CRA), filiales (FAA), cooperativas (Coninagro) y Delegados (SRA), y que culmina este viernes a las 24horas, en rechazo al cierre de exportación de carnes, comienzan los balances de la medida y el análisis de una posible continuación si el gobierno no retrocede en la medida, que ya tiene hasta demandas internacionales en países como Israel y China tal como adelanto El Regional Digital.

Desde CARBAP – Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa- que rápidamente decidieron apoyar la estrategia de CRA y La Mesa de Enlace, y hoy cuando se haga un análisis, si el gobierno ha levantado la restricción que hace a la exportación, seguramente el paro va a ser levantado, puntualizo el presidente de la entidad, Horacio Salaverri en dialogo con El Regional Digital.

El titular de CARBAP evaluó que si el Gobierno sigue encausado en esta cuestión, indudablemente que sea el que se encargue de resolverlo.

Consultado sobre la medida, sostuvo que no se dieron remates ferias en el interior y no se ha enviado animales al Mercado de Liniers, con lo que estamos muy conforme se ve que el productor ha demostrado el perjuicio que le causa la medida del gobierno no solo al sector primario, también al frigorífico donde hay fuentes de trabajo, recordó Salavarri.

En este sentido se ha tomado nota de frigoríficos que han tenido que suspender personal por la medida, por lo que creemos en un país como Argentina en la situación que se encuentra donde perdió 1.900.000 puestos de trabajo el año pasado, no puede darse el lujo de seguir perdiendo más fuentes de trabajo, por lo que está en el Estado en que debe resolver, levantando esta medida, reclamo el dirigente rural de CARBAP.