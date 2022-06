Delegados de Lista Celeste no asistirán a la Asamblea de la CEyS Mariano Moreno que se celebra hoy viernes 24

En una conferencia de prensa dada en la tarde de ayer jueves por parte de Delegados e integrantes de Lista Celeste “Acción Cooperativa”, brindaron un informe donde sobre sale que los Delegados de dicha lista no asistirán a la Asamblea de la CEyS Mariano Moreno que se celebra hoy viernes 24.

Fue el apoderado de la Lista, el convecino Hugo Gailach quien al hacer uso de la palabra informo que se comunica a los socios y comunidad que la posición de la Lista Celeste, quien viene participando democráticamente desde hace 20 años en la vida de la Cooperativa. Esta vez con un dialogo muy complicado con esta gestión, aseguro.

Gailach manifestó “hay marcada diferencia con la Lista Verde, quien genero un golpe institucional (se refirió a la asamblea de abril del 2018), a partir de allí la cooperativa en aquel entonces su balance y memoria fue aprobado con 45 millones de pesos en disponibilidad, y hoy la gran diferencia donde los dos balances que muestra la lista verde y que se trataran este viernes, muestra 73 millones de perdida, explico el apoderado de “Acción Cooperativa”.

Hugo Gailach se quejó que la actual gestión “lleva cuatro años y no ha realizado prácticamente nada para el socio, si para ellos, en lo personal y grupal, acuso, asegurando que con una pérdida de 73 millones de pesos es mucho sin haber hecho nada”, critico.

El vocero de la lista celeste, recordó que la actual conducción ni bien asumidos realizaron una asamblea extraordinaria (06/18), y donde se creó un cargo que no se avaló por nuestra parte y a la que no se asistió, expreso.

También le mintieron al socio con el despido del gerente Raineri, dijo y agrego, eso se hizo, para cumplir un compromiso para con el actual gerente y la Coordinadora de Proyectos; esto es un costo de 40 mil pesos diarios cada uno de esos cargos creados, lo que significa 20 millones de pesos al año que nos cuesta, según Gailach.

Pidieron a los Delegados no asistir a la Asamblea

Finalmente desde el espacio cooperativista de Lista Celeste y ante lo que ellos denuncian y cuestionan, por no estar solucionada la cuestión de fondo en la denuncia ante el Inaes , donde no hay resolución, adelantaron que hasta que no se soluciones, “no creemos que esta Asamblea sea válida, a nuestro criterio, argumento Margarita López. Convocamos a nuestros Delegados a no presentarse en la asamblea del viernes, pidió.