Del Potencial al Rendimiento, NK Semillas presento su portfolio para la campaña 26/27

Mas de 200 productores agropecuarios y agrónomos, fueron parte de un nuevo Workshop NK Semillas que se realizo en la ciudad de Pergamino, donde la compañía también reunió a distribuidores oficiales de la región y allí se abordaron aspectos técnicos, climáticos y de mercado.

Con foco en el negocio de «Maíz NK, decisiones que rinden», en la jornada los asistentes pudieron tomar nota del portfolio de maíz y en especial del lanzamiento NK 825 Viptera3CL, una segunda parte fue la presentación por parte del servicio técnico de Syngenta de la tecnología Virestina, donde se hablo de Authence, mientras que el Climatólogo Leonardo De Benedectis se ocupo de dar a conocer las tendencias climáticas para la campaña 26/27, desde agosto a marzo, y cerro la jornada el analista y consultor económico Salvador Di Stéfano bajo el titulo “Liderar 2026, proyectar 2027”.

En dialogo con Francisco Perez Brea, Gerente de Marketing de NK Semillas resalto que en el manejo se puede maximizar el rendimiento en cada lote, en función de eso, un poco lo que se presentó hoy es la genética de NK 825Viptera3 CL a la cabeza, que permite ajustar la densidad en función del potencial de rendimiento y la fertilización, a lo que se suma una serie de servicios como Cropwise como herramienta potenciadora cuando se hace un manejo por ambientes.