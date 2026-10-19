«Dejando huellas, construyendo futuro»: Se desarrolló el acto por el 150º aniversario de la EEP 2

En el año 1876 cuando la ciudad de 9 de Julio comenzaba a desarrollarse y en el distrito se daban los primeros mojones para nuevos centros urbanos, el 10 de abril de ese año y como respuesta a esos nuevos inmigrantes llegados, se daba inicio en Facundo Quiroga a la Escuela Primara Nº 2, la que luego se la denomino “Hipólito Irigoyen” y que luego fuera trasladada a la ciudad cabecera.

Este año 2026, el establecimiento educativo ubicado en la intersección de Av. Avellaneda y Cnel. Granada arribo a sus 150 años y este lunes 19 se desarrollaron los actos protocolares por su nuevo aniversario.

La inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani resalto que hacia tan solo 13 años se había dado la fundación de la ciudad de 9 de Julio, y en Quiroga nacía esta escuela con el fin de dar respuestas educativas para el entonces.

Del acto que fue presidido por la Intendente Municipal María José Gentile, la Inspectora Jefe Distrital, la Directora del establecimiento, Paola Peralta, además acompañaron concejales del distrito, de la comunidad educativa, banderas de ceremonia, del Consejo Escolar, padres, alumnos, ex alumnos, ex docentes, además de la Inspector a Jefe Región 15 de educación, Gladis Caligari.

Tras el descubrimiento de placas y el ingreso de banderas de ceremonia, y la entonación del Himno Nacional Argentino, fue el turno de los discursos, en primer lugar la ex alumna Mari Pedula, hizo lectura de una nota en nombre de todos los ex alumnos del establecimiento.

Posteriormente, la Directora, Paola Peralta en el uso de la palabra subrayo “así te recuerdan cada una de las personas que pasaron por tus aulas, que transitaron tus pasillos, tu cocina, que jugaron en tu patio, y así te vemos nosotros, querida Escuela N° 2. Pensar en tu cumpleaños nos llevó a pensar, en una palabra, una palabra que nos atravesó, nos hizo repensar, preguntarnos y buscar respuestas. Una palabra que es mucho más que solo sílabas combinadas por fonemas, identidad”.

Peralta, acudió a la historia de la escuela recordando que fue en un paraje en la localidad de Quiroga, con estudiantes extranjeros y con personas que prestaban sus casas para forjarte, para darte identidad. Después llegaste a la ciudad y comenzaste a crecer hasta convertirte en lo que sos hoy.

La Directora de la EEP Nº 2 dio a conocer que este establecimiento educativo cuenta con una matrícula de más de 150 alumnos. Diez secciones, acompañados por un equipo de personal docente y no docente, acompañado esto por nuestra jefa distrital e inspectores de nivel y modalidades, consejeros escolares.

Por ultimo agradeció a las personas, la comisión de padres colaboradores e instituciones que colaboraron para que esto sea posible

Y cerro diciendo “Como directora, quiero destacar el trabajo cotidiano de este gran equipo que día a día apuesta a seguir construyendo juntos una escuela pública y de calidad, aportando desde nuestro lugar todo lo necesario para que nuestra escuela siga siendo lo que siempre fue, nuestra querida escuela Nº 2.

Intendente María José Gentile

Por su parte la Intendente María José Gentile, en dialogo con El Regional Digital, destaco los 150 años de una escuela creada 13 años después de nacido 9 de julio; y esto es la identidad que ha ido construyendo esta escuela», sostuvo. Uno puedo ver docentes comprometidos con la historia, en un trabajo que lidero la directora.

El acto cerro con palabras de la Inspectora Jefe Regional, Caligari y alumnos del lugar expresaron una canción, para luego compartir un brindis por el 150 aniversario de la EEP Nº 2 “Hipólito Irigoyen”.