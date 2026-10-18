Defensores de La Boca y La Niña lideres del Ascenso
Se completó este sábado la 11ª fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y que comenzó a disputarse el viernes con el partido adelantado entre Unión Dennehy que recibió a Compañía Gral. Buenos Aires, donde gano Dennehy por 4 a 1.
En tanto que en la localidad de 12 de Octubre, el local recibió a Atl. La Niña, donde el tricolor gano por la mínima diferencia de 1 a 0. Este resultado ya deja fuera de los play off a 12 de Octubre. En tanto que la victoria de La Niña le permite seguir en la punta del torneo.
Por su parte Defensores de La Boca también ganó por 1 a 0 frente a Atlético Dudignac. De esta manera El Defe, sigue en la punta compartiendo el liderazgo del torneo con La Niña.
Libre tuvo fecha, Defensores de Sarmiento
Tabla de posiciones Ascenso
Defensores de La Boca 20
Atl. La Niña 20
Unión Dennehy 17
Atl. Dudignac 14
Compañía Gral. B.A. 12
Defensores de Sarmiento 6
12 de Octubre 4
F12 (5ta. de la revancha)
Compañía – 12 de Octubre
Atl. Dudingac – Unión Dennehy
Def. Sarmiento – Def. La Boca
Libre: Atl. La Niña
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