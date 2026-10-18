Defensores de La Boca y La Niña lideres del Ascenso

Se completó este sábado la 11ª fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y que comenzó a disputarse el viernes con el partido adelantado entre Unión Dennehy que recibió a Compañía Gral. Buenos Aires, donde gano Dennehy por 4 a 1.

En tanto que en la localidad de 12 de Octubre, el local recibió a Atl. La Niña, donde el tricolor gano por la mínima diferencia de 1 a 0. Este resultado ya deja fuera de los play off a 12 de Octubre. En tanto que la victoria de La Niña le permite seguir en la punta del torneo.

Por su parte Defensores de La Boca también ganó por 1 a 0 frente a Atlético Dudignac. De esta manera El Defe, sigue en la punta compartiendo el liderazgo del torneo con La Niña.

Libre tuvo fecha, Defensores de Sarmiento

Tabla de posiciones Ascenso

Defensores de La Boca 20

Atl. La Niña 20

Unión Dennehy 17

Atl. Dudignac 14

Compañía Gral. B.A. 12

Defensores de Sarmiento 6

12 de Octubre 4

F12 (5ta. de la revancha)

Compañía – 12 de Octubre

Atl. Dudingac – Unión Dennehy

Def. Sarmiento – Def. La Boca

Libre: Atl. La Niña