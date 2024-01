De la mano de un nuevo código de Construcción y Urbano, la gestión de María José Gentile busca planificar una ciudad a 20 años

Apenas un mes de gestión tiene la intendente María José Gentile junto a su gabinete de gobierno y en ese marco hace unos días se conoció una de las políticas de mediano y largo plazo que busca desarrollar. Sin desatender lo coyuntural, como fue el presupuesto municipal, el pago de salarios y dar las primeras respuestas políticas al distrito, el nuevo gobierno municipal propone que 9 de Julio cuente con un nuevo Código de Construcción y un nuevo Código Urbano, pensado en el mediano y largo plazo.

Gentile, segura de lo que quiere plantear al distrito, convoco como Secretario de Urbanismo y Vivienda, al arquitecto Martin Banchero -hay que mencionar que muchos se sorprendieron, ya que el profesional, políticamente siempre se ha expresado en un pensamiento justicialista, hasta fue concejal peronista-, por lo que podría pensarse que, para desarrollar esta política urbana, deberá contarse con la mas amplia mirada de todos los sectores sociales, económicos y políticos de 9 de Julio.

Porque un nuevo Código de Construcción y Urbano

Esta semana, el Arq. Banchero paso por los estudios de Radio Amanecer FM 102.7, en el programa “Acontecer Rural” donde allí amplio este proyecto de política de Estado que tiene entre ello, un Código de Edificación, Accesibilidad y Código Urbano, esquinas, Plaza Belgrano, acceso a la ciudad, entre otros, y que, en primer lugar, se estima para octubre/noviembre, estar tratándose en el Concejo Deliberante el nuevo código de edificación, adelanto.

Banchero, además de trabajar políticamente, siempre se lo ha visto muy activo desde el Colegio de Arquitectos y en el Distrito 7 de arquitectos de la provincia de Buenos Aires, insistiendo en la necesidad que 9 de Julio requiere de nuevas políticas urbanísticas.

Tal vez eso es lo que ha motivado a Gentile su convocatoria, a lo que Martin Banchero subrayo, “me sentí sorprendido, sinceramente no me esperaba una convocatoria en esta etapa de mi vida. Son muchos los temas y sin bien ya lo daba como algo terminado en mi vida, son cosas que cuesta planteárselo a un intendente, debido a que es un cambio radical que se debe hacer, y yo viniendo de otro espacio político y sentirme con el apoyo que me está dando María José, donde no queda en palabras, sino que esto ya está encaminado. Me hace sentir que estoy en el camino correcto”, sostuvo en dialogo radial.

Código de Construcción: sustentabilidad y medio ambiente

El arquitecto Martin Banchero diferencio lo que es el Código de Construcción y el Código Urbano, el primero es el que rige en el distrito desde el año 86/87 y fue muy novedoso en su momento en la provincia de Buenos Aires, ya que 9 de Julio fue de las primeras ciudades que tuvo un código de construcción, recordó.

El nuevo proyecto que plantea Banchero a través de la gestión de Maria Jose Gentile, incluye digitalización total de planos, esto genera menor burocracia, y menor huella de carbono. El segundo punto es accesibilidad en espacios públicos y semi públicos, además de privados. Uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, diseño con tecnologías de ahorro energético. Esto ya se habla en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y de lograrlo, 9 de Julio, sería el primer municipio bonaerense en alcanzarlo, subrayo Banchero.

El nuevo código de construcción también aportara beneficios a quienes utilicen materiales sustentables, incorporen ahorro energético, recupero y retardadores de agua. El proyecto incorpora más de 500 hojas que se deberán leer y trabajar, informo.

Para que su cumplimiento sea eficaz, Martin Banchero, adelanto que el trabajo tiene metas que se verificaran cada 40 días, y asi conocer cuál es el avance del proyecto, dijo.

Código Urbano: Pensar a 20 años

En cuanto al Código Urbano de 9 de Julio, Banchero recordó que fue novedoso en el año 1998, donde se hizo por medio del colegio de arquitectos e intervinieron urbanistas de todo el país, realizando un plano urbano excepcional, puntualizo y agrego, luego se hicieron cambios con loteos que no se debían permitir y se permitió o edificios que se “pasaban de altura”.

Según Banchero, no debemos consolidar o ir detrás del carro, sino proyectar como se debe desarrollar en los próximos 20 años y que la sociedad comience a construir conforme a ese ordenamiento, describió.

Junto a las entidades

El Secretario de Urbanismo y Vivienda, resalto que esto debe darse en conjunto con el aporte de Concejales, el Colegio de Martilleros, de Arquitectos, de las ONG, como Cámara de Comercio y Sociedad Rural, agrimensores, geólogos, entre otros, menciono.

Parar con loteos indiscriminados

También fue crítico al referirse sobre la apertura de distintos desarrollos inmobiliarios, a los que catálogo de indiscriminados, esto dijo al explicar que se terminan abriendo loteos frente a una chacra de 10/20 o 50 hectáreas, sabiendo que ese productor en un año no podrá desarrollar cierta actividad productiva, en especial la agrícola, por lo que opino que está mal que se lote donde no se debe lotear,

Banchero, evaluó que la densidad en 9 de Julio es muy baja y esto hace muy caro llevar los servicios, como electricidad, agua, gas, higiene y seguridad, apunto.

Finalmente, el Secretario de Urbanismo y vivienda, planteo en la entrevista radial que esto va a darle a 9 de Julio una sustentabilidad a 5, 10 y 20 años, ya que hoy lamentablemente no lo tiene, porque por ejemplo esa dejando fuera a las empresas, porque no saben dónde instalarse, deja afuera servicios de infraestructura, de salud y de espacios verdes, es un tema complejo y se lo debe abordar como se propone, ya que estamos a tiempo de rever algunas cosas, argumento y agrego que al cabo de estos cuatro años de gestión haber completado esto, habrá de ser un gran logro para 9 de Julio, aseguro.