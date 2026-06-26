Cultura en Movimiento: Se continua con los encuentros culturales

Continúan semanalmente las actividades gratuitas impulsadas por la Municipalidad de Nueve de Julio en el Salón Blanco Municipal, con propuestas abiertas a toda la comunidad que invitan a acercarse, aprender y disfrutar de la música.

Entre las opciones disponibles se destacan la Banda Municipal, el Coro Municipal infanto juvenil Santa Cecilia y la Orquesta, espacios formativos y artísticos que año tras año convocan a vecinos de distintas edades con interés en la práctica musical colectiva.

La iniciativa apunta a fortalecer el acceso a la cultura y brindar oportunidades de participación sin costo, promoviendo el desarrollo artístico local y el encuentro comunitario.

Para los adultos con ganas de cantar, además, se recomienda sumarse a las propuestas del Coro Polifónico de Nueve de Julio y Coral Reencuentro, dos espacios consolidados que continúan ampliando la escena coral de la ciudad.