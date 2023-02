Culmino el Torneo de Verano de Hockey Pista

Se disputó la semana pasada el Torneo de verano de Hockey Pista en el Micro Estadio del Club Atlético 9 de Julio organizado por la Sub Comisión de Hockey del Club, contando con la participación de 20 equipos tanto femeninos como masculinos.

El certamen de pista comenzó el jueves 23 y finalizó el domingo 26, con una gran afluencia de publico que vistió las gradas del lugar para alentar a los distintos equipos. Al cabo de la competencia, fueron entregados los premios a los equipos femeninos de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, libre y Mamis hockey y libres masculino.