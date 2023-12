Cuento del Tio: Personas fueron engañadas con la supuesta compra de «corderos»

Los ciberdelincuentes no paran de sorprender con sus estafas. Una vecina de 9 de Julio fue engañada con la supuesta compra de un cordero, el que iba asar, con motivo de la reunion de la familia por la fiesta navideña.

El hecho sucedió en la mañana de ayer miercoles 20, y el o los delincuentes se mostraron a traves de un supuesto usuario del marketplace de Facebook «Mercado libre 9 de julio», escondiéndose en la identidad de Alfredo Tolosa, un vecino productor rural, cercano a La Niña.

La oferta que se mostraba tentadora ya que ofrecía un cordero de 15 kilos limpios a 35.000 pesos era tentador para comprar, lo que no sabia la mujer que detrás de la supuesta venta, había un delincuente, y no precisamente el supuesto «Alfredo Tolosa», ya que la persona conforme pudo conocerse por los datos del cuil es de la ciudad santafecina de Rosario.

El «vendedor» solicito el dinero por adelantado y mas tarde le acercaba el cordero, hecho que ayer no sucedió y luego le dijo que hoy jueves se lo traía. La mujer hoy volvió a llamar y el teléfono ya no contesto mas. Se advierte a quienes ofrecen este tipo de mercaderías u otras por, no hacer transferencia hasta tanto no contar con la mercadería.

También se recomienda llamar al servicio 911