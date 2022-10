Cuando la hipocresía pretende dar lecciones de ética

Pero más vergonzoso e indignante, resulta el repudiable y condenable silencio que los mismos que hoy pretender darnos lecciones de moral y de responsabilidad; son los que el pasado 07 de octubre decidieron mirar para otro lado ante la muerte de un adolescente de 17 años que se encontraba haciendo trabajos en un silo, sin las medidas de seguridad, sin la capacitación adecuada y lo que aún es mucho más repudiable no se encontraba legalmente registrado. Esta triste y evitable tragedia ocurrió en la localidad de Victoria (Entre Ríos) en la empresa MAIOCCO CEREALES S.A. perteneciente al Intendente Comunal, y el actual director responsable ocupa una vocalía en el centro de acopiadores de dicha provincia. Ahora se entiende EL SILENCIO DE LA FEDERACION DE ACOPIADORES RESPECTO DE LA MUERTE POR NEGLIGENCIA E IRRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL.

Que pena escuchar decir que lo único que nos interesa es sumar unos pesos a nuestro gremio. No solo existe la vara del dinero para medir intereses. Existen valores innegociables como la vida, la dignidad y seguridad de nuestros trabajadores; pero claro, evidentemente de eso Ustedes conoce poco. Por eso desde nuestra humilde Organización Gremial le decimos ¿Hasta cuándo van a mirar para otro lado? ¿Cuántos muertos y accidentes debemos contabilizar? ¿Debe pasar la rentabilidad de las empresas por diezmarle el salario a los empleados, no respetando los convenios colectivos?

Para que quede claro. El conflicto DESDELSUR S.A. no es un conflicto de encuadre, sino que dicha circunstancia a quedado agotada por la vía asociacional tal como lo indica la ley. Pero este conflicto con DESDELSUR S.A. no es el único existente, independientemente de que las empresas pertenezcan a la Federación o no, existe un sistemático incumplimiento del convenio colectivo y de los acuerdos asociacionales en el sector de acopio y las cooperativas. Perjudicando únicamente a los trabajadores ofreciéndoles salarios inferiores a los que en realidad deberían acceder. Es por esta razón que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación es claramente competente y tiene la obligación de entender y resolver conforme a los acuerdos intersindicales registrados en su cartera.