«Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí»: Malestar de una entidad agropecuaria con legisladores bonaerenses

Desde CARBAP rechazamos la modificación de la Ley 13.010 que habilita desviar recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados por ley al mantenimiento de los caminos rurales, para financiar obras hidráulicas.

Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos.

La decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible.

Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto.

Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial.

Además, la aparición del fenómeno de El Niño se conoce hace mas de seis meses. Las obras de prevención hay que realizarlas antes de que ocurran las catástrofes, y no mientras ocurren.

Durante casi todo el año, la Legislatura bonaerense permaneció casi sin sesionar y ahora, en apenas 15 días, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas avanzan para quitar recursos destinados a caminos rurales que están en estado crítico.

La urgencia legislativa debería estar puesta en resolver los problemas de la provincia, no en desfinanciar una infraestructura esencial para producir y vivir en el interior.