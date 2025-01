Cruce de Tandilia: La atleta nuevejuliense Fiorella Caviglia gano los 30K

En el atletismo el objetivo primordial del atleta esta en llegar; y si a ello se le pone el broche de ganar la competencia, el placer es enorme y así lo demostró en su rostro Fiorella Cavigilia cuando este domingo 12 al finalizar los 30 kilómetros del Cruce de Tandilia 2025 gano la carrera, en la ciudad bonaerense de Tandil.

Esta fue la 15º edición del Cruce de Tandilia, comenzando el viernes 10 donde centenares de atletas de todo el país fueron parte de la primera competencia Trial de este año 2025 y que tiene dos modalidades, 50 K y 30 K.

Según destaco el sitio Traileros, fue un fin de semana marcado por el contraste climático, en una de las competencias más emblemáticas de Argentina. La prueba de los 50 kilómetros tuvo como grandes protagonistas a Fernanda Martínez, oriunda de San Manuel, y a Marcelo Del Collado, de Tandil, quienes lideraron las clasificaciones generales en sus respectivas categorías.

En tanto que en 30 kilómetros el triunfo en la clasificación general masculina fue para Felipe Collazo, del equipo Hernán Ogas Running Team, quien completó el recorrido en 02hs13:13, mientras que Fiorella Caviglia, de 9 de Julio, se coronó campeona femenina con un tiempo de 02hs59:40.

La atleta nuevejuliense en dialogo con El Regional Digital destaco que “el cruce de Tandil lo hace mucho más apasionante y desafiante. Es una carrera que primero tiene varios condimentos que la van haciendo difícil, pero a la vez también desafiante. Uno es el clima, que justo es en enero y no hay muchas carreras que se hagan en enero a la tarde porque hace mucho calor. Después, es que podés elegir, que fueron las etapas, que es correr dos días con poco tiempo de recuperación entre uno y otro, porque corres el sábado a la tarde y el domingo a la mañana. También tiene una distancia que es el vertical, que es súper desafiante, es una carrera explosiva y para arriba, o sea, muy difícil para el que vive en el llano, y que te metes un poco en las sierras y eso está buenísimo porque salís de lo habitual, de Buenos Aires, celebro Fiorella.

La ganadora de los 30 Kilómetros en femenino, del Cruce de Tandilia 2025, no fue la única nuevejuliense en participar, hubo otros atletas locales que viajaron a la serranía tandilense y se sumaron al desafío de la mencionada carrera.

Caviglia detallo, “yo vengo corriendo bastante. Empecé a correr por mi mamá, que ella, bueno, es corredora hace más tiempo que yo. Me contagié un poco de ella cuando me fui a estudiar, que no tenía nada para hacer de ningún deporte porque era complicado. Y empecé a correr y siempre me dediqué más que nada a correr en calle, que es distancia o llano. Pero bueno, cada tanto sumo alguna carrera de trail porque me gusta mucho el contacto con la naturaleza, estar ahí metida en la montaña, me gusta mucho y viajar también. Así que cada tanto también sumo alguna de estas carreras que no las entreno bien, pero me las arreglo”, reconoció.

Fiorella es hija de la atleta Stella Amado, quien cuenta con una larga trayectoria en atletismo, representando a 9 de Julio, y en los últimos años ha sido parte del grupo de atletas que compite en Juegos Bonaerenses

En cuanto al Cruce de Tandilia, Fiorella comento que los 30 kilómetros, que ella gano, en general se dividen en dos. Se corre el sábado 15 kilómetros a la tarde y el domingo a la mañana otros 15 kilómetros. Sumas 30 kilómetros y bueno, yo corrí esa distancia. Tambien hay otras categorías de distancia como es la de 15 kms. que se corre solo el sábado, otra de 8 kms. y la más larga que es de 50 kms. que se divide en dos etapas de 25 kms., informo.

La atleta que se divide entre su trabajo y el entrenamiento describió como es el mismo (se puede escuchar en el audio de la nota), donde resalto que el mismo es prioridad en ella. De cara a próximas competencias informo que ahora es pretemporada, intento no correr tantas carreras, y si luego en abril buscar mejorar mis marcas en 21 kilómetros y en 10K., y adelanto que en abril intentara ser parte de los 21 K de la Ciudad de 9 de Julio, la cual aún no pudo correr, ya que le coincide con otras carreras, reconoció. Sin embargo, extendió la invitación a que todos los atletas locales y de la zona se sumen a la media maratón de 9 de Julio porque es una carrera muy linda y muy rápida para el que quiere buscar una marca en 21km., sostuvo.