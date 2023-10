Crítica situación: 9 de Julio casi sin combustibles

La falta de combustible que entidades del agro vienen denunciando desde hace una semana y que hemos publicado durante esta semana, la situación repercute críticamente en 9 de Julio ya que hasta la noche de hoy la ciudad podrá contar con nafta y gas oíl hasta la noche de este viernes o en tal caso hasta mañana sábado; ya que, de todas las estaciones, solo dos están expendiendo, el resto no tiene, reportaron.

El miércoles 25 ya comenzaban las estaciones de servicio de la ciudad a faltarles, y hoy viernes la situación se volvió critica ya que, del centro de la ciudad, solo una cuenta con todos los combustibles, la que está en Av. Urquiza e Irigoyen, la segunda es sobre ruta nacional 5, ambas con las colas.

Porque se da esto.

La situación no es nueva, hay en años anteriores se ha sufrido esa faltante de combustible, en especial gas oil, en épocas de labores agrícola tanto siembra como cosecha.

Según un informe del área de economía de la Sociedad Rural Argentina que se difundió este jueves 26, “en agosto se redujo un 10% la cantidad de petróleo procesado, mientras que las importaciones en dicho mes cayeron un 47%.

Existe una mayor demanda interna del combustible debido a las labores productivas. A lo que se suma la brecha cambiaria alienta la exportación hormiga del combustible en las provincias fronterizas porque permite a quienes compran gasoil en la Argentina, cargar entre 2 y 4 litros con el valor de lo que en su país compran 1 litro.

La zona

Consultas realizadas en ciudades vecinas, desde Junín reportaron que la venta se retacea, la mayoría no cuenta con nafta súper. En Bragado salvo las de bandera blanca. En tanto que las que pertenecen a YPF y Shell no están vendiendo, porque no tienen combustibles.

En Pehuajo, solo una estación de servicio es la que por ahora está vendiendo, las restantes están sin combustibles. Mientras en Bolívar, la situación es distinta, ya que varias de las estaciones cuentan con combustible y estan vendiendo.

Solo cupo para emergencias

Cabe destacar que en lo que refiere a combustibles para los servicios de salud, bomberos y policía, hay un cupo que se reserva para casos de emergencias, señalo una fuente consultada al respecto.