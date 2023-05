Cristina Kirchner dijo que el campo “no genera muchos puestos de trabajo” y le respondieron con números y un pedido

uego de que Cristina Kirchner dijera que “el sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo” y agregara que no está bien remunerado, en el campo salieron a responderle. Los últimos números disponibles de informes del sector indican que las cinco principales cadenas generan 3,7 millones de puestos de trabajo. Ayer, mientras la vicepresidenta hablaba de la economía bimonetaria y los dólares que escasean, mencionó brevemente que el país en rigor necesita impulsar las exportaciones con valor agregado.

Después de plantear qué se hace con los dólares para pagar la deuda, para que la industria no sufra la falta de la moneda norteamericana, instaló el interrogante de dónde iban a salir.

“¿Sabés lo que pasa? Primero, poner todas las expectativas en los precios de las commodities no es bueno. Son precios de carácter internacional, por lo tanto, no te aseguran un flujo permanente y constante. Vaca Muerta, con el petróleo, hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania, fantástico (SIC), pero el petróleo en el mundo estuvo a US$9 el barril en el año 1998, cuando Néstor [Kirchner] era gobernador en la provincia de Santa Cruz, y pudimos pagar los sueldos porque teníamos fondos ahorrados en el exterior, porque las regalías se nos había [ido] al quinto subsuelo”.

“Entonces, puede bajar el precio de la soja, el trigo… Y me parece que, además, apostar en un país a una economía primarizada a la exportación de commodities, me parece que tenemos que ir por otro lado, tenemos que ir por el de definir un desarrollo industrial que nos permita exportar tecnología, valor agregado, porque esto significa salarios bien remunerados. El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y no son de lo mejor remunerados tampoco”, apuntó.

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), hay 3,7 millones de argentinos que viven del campo y las cadenas agroalimentarias generan el 24% del empleo privado nacional.

“Las cadenas agropecuarias generan 3,7 millones de puestos de trabajo, porque más allá de la persona que uno pueda ver trabajando en el campo hay miles de puestos de trabajo involucrados en los insumos para esa producción, el transporte, la comercialización, la industrialización, la exportación y en todos los servicios profesionales, financieros, seguros administrativos, que están alrededor de toda esta producción”, dijo David Miazzo, economista jefe de la Fundación, a LA NACION.

Además, explicó: “Si el campo hoy no genera más puestos de trabajo y mejores salarios es justamente por las políticas que desincentivan la producción y exportación que ha aplicado este gobierno y el gobierno de Cristina previamente”. Entre ellos enumeró los derechos de exportación, brecha cambiaria y las restricciones para exportar. “Claramente, con políticas a favor, el campo podría producir muchos más puestos de trabajo y podría pagar mejores salarios de los que hoy paga”, completó.

En campo genera 3,7 millones de puestos de trabajo a lo largo y ancho de sus cadenas@FundacionFada pic.twitter.com/bl3ZEFlDn2 — David Miazzo (@DavidMiazzo) May 19, 2023

Un importante dirigente rural, que pidió reserva de su nombre, indicó que el sector es el que más mano de obra genera, si se considera todo el campo en el país. Añadió que si se toman los sueldos que se tienen en relación con cualquier otro sector, “están muy por encima”.

“Hay una cuestión ideológica, nos pegan porque tienen que pegarnos”, completó la misma fuente.

Las cinco cadenas que más crean trabajo son la de carne vacuna, con un 11,7%; la de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, con 11,6%; trigo, 10%; soja, 9,8%, y maíz, 6,4%. Las cinco generan la mitad de todo el empleo agroindustrial.

Cómo se distribuye en el empleo al interior del agro. FADA

El mayor generador de empleo es la producción (el eslabón primario) con el 38% del total. Le siguen la comercialización, con 25%; la industria, con 22%; transporte, 7%; servicios conexos, 5%, y maquinarias e insumos, con 3%.

Las cadenas agroindustriales se caracterizan, entre otras cosas, por ser federales, por realizarse a lo largo y ancho del país. “El 31% de los empleos en las cadenas agroindustriales pertenecen a las distintas economías regionales. Por poner algunos ejemplos, el 4% de los puestos lo genera la cadena azucarera, la vitivinícola 4%, tabaco 2%, pesca 2%. Estas son algunas cadenas regionales, que son muy importantes para el desarrollo económico de diferentes partes del país”, explicó en su momento la economista de la fundación Nicolle Pisani Claro.

Más reacciones

“No se puede entender como Cristina Kirchner, alguien que fue legisladora nacional y dos veces presidente, hoy vicepresidente, siga desconociendo la realidad de la economía argentina y en especial, del sector agropecuario. Habla de la generación de dólares para pagar el endeudamiento y dice que hay que ir por otro lado que la exportación de commodities. Con solo mirar los números debería darse cuenta de que el agro en el año 2022 exportó 49.581 millones de dólares, generando divisas de manera genuina. Dólares que se producen casi si necesidad de importación”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Y siguió: “Para pagar la deuda, hace falta tener un gasto eficiente y equilibrado. Cosa que no hace el gobierno, que sigue gastando y no generando ahorro, asfixiando con los impuestos al sector privado. También habla de que el sector genera poca mano de obra y mal remunerada. El campo de manera directa e indirecta genera casi 4 millones de puestos de trabajo y los empleados rurales son unos de los pocos que, además de sus remuneraciones, tienen beneficios adicionales a otros sectores como casa, comida, movilidad, entre otros”.

Además, dijo que el sector agropecuario es el motor de la economía argentina y en muchas provincias, casi la única actividad económica que genera desarrollo federal y arraigo en cualquier punto del país. “Hace años que venimos perdiendo la posibilidad de evolucionar hacia un modelo de valor agregado de las materias primas y para eso hacen falta reglas claras y justas que generen estabilidad para poder llegar con la competitividad de nuestros productos al mundo”, afirmó.

También se pronunció Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA). “No sorprenden las declaraciones de Cristina Kirchner porque a lo largo de su larga historia política ha demostrado un alto desconocimiento del sector productivo, desgraciadamente con ejemplos tan trascendentes como los 130 días que duró el conflicto por la 125°, la calificación de ”yuyo” y otras descalificaciones a las que ya nos ha acostumbrado”, expresó.

Nicolás Pino (SRA) y Carlos Achetoni (FAA) se pronunciaron sobre las declaraciones de Cristina Kirchner

“Supongo que se trata de una postura política que le sirve de algún modo que no puedo comprender, pero debe tener algún criterio para seguir insistiendo con ese tipo de mentiras que no sólo nos desmerecen sino también nos descalifica. Su desconexión con nuestra realidad como pequeños y medianos productores, por desgracia, no es una novedad, pero no deja de ser doloroso escuchar sus palabras; porque aunque lo quiera negar y se quiera despegar del rol que tiene, es la vicepresidenta de la Nación, fue la Presidenta y es la líder de uno de los partidos mayoritarios, por lo que su manera de ver el mundo incide en la realidad. Es mentira, no se condice con la realidad, pero sus comentarios hacen agenda”, agregó.

En este marco, Achetoni remarcó: “Supongo que hoy con la gravísima crisis que vive el país, con inflación descontrolada, el dólar por las nubes, los diversos tipos de cambio, sus problemas internos en el partido y la falta de perspectivas más todos los problemas irresueltos del sector agropecuario, especialmente derivados de la emergencia que este gobierno decidió no atender, probablemente le pueda servir volver a subirnos al ring y señalarnos como los ‘feos, sucios y malos’. Pero no es así. Ella lo sabe. Nosotros lo sabemos. Y toda la sociedad lo sabe”.

Nacion Campo