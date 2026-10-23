CRA rechaza los descuentos al productor ganadero bajo el argumento de «libre de deforestación»

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifiesta su preocupación ante las denuncias de productores de distintas regiones del país por la aplicación de descuentos en el precio de la hacienda destinada a exportación, bajo el argumento de la falta de inscripción de animales en la plataforma VISEC Carne, vinculada al cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación.

En ese sentido, CRA rechaza rotundamente esa maniobra por diversas razones, entre ellas que el Reglamento europeo todavía no es exigible, y que sus obligaciones recién comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, luego de haber sido postergadas dos veces por la propia Unión Europea. Aun entonces, la debida diligencia recae sobre el operador que coloca el producto en el mercado europeo, no sobre el productor argentino. Por lo tanto, no existe norma europea ni argentina que obligue al productor a inscribirse en plataforma alguna, ni que autorice a descontarle precio por no hacerlo.

Del mismo modo, no existe causa legítima para descontarle el precio al productor.

Sólo una fracción de la res tiene destino europeo; el resto va al mercado interno o a destinos que no exigen requisito alguno. Descontar sobre el animal entero -o sobre toda la tropa- traslada al productor un costo que no le corresponde, máxime aun cuando el propio IPCVA, junto al CONICET, sostiene que el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación.

Asimismo, debe quedar claro que «VISEC Carne» no es la única vía. El Reglamento no impone plataforma determinada: exige geolocalización y trazabilidad, información que en gran medida ya obra en poder del Estado (RENSPA, SIGSA, catastros). Existen otras herramientas, incluso públicas y gratuitas, por lo que condicionar el precio a la adhesión a una única plataforma, promovida por los mismos compradores, restringe la libertad del productor y debilita su posición negociadora.

En relación con los costos de VISEC Carne, CRA reclama al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) que aclare públicamente y por escrito cuáles son los costos actuales y previstos para los productores. La entidad recuerda que el Instituto había asegurado que la plataforma sería gratuita para el productor y considera necesario que se precise el alcance de ese compromiso, especialmente respecto del análisis de polígonos y las condiciones de acceso al sistema.

Ante esta situación, CRA exige a los frigoríficos exportadores el cese de los descuentos fundados exclusivamente en la falta de inscripción en VISEC Carne y reclama que todo diferencial de precio tenga una causa debidamente explicitada en la liquidación. A su vez, recomienda a los productores solicitar por escrito los fundamentos de cualquier quita y poner los casos en conocimiento de sus entidades de base.

En tanto, la entidad se reserva el derecho de presentar los antecedentes ante la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de que se evalúen las situaciones denunciadas y se adopten las medidas que correspondan.

CRA defiende una producción ganadera federal, transparente y comprometida con el cuidado de los recursos naturales. La trazabilidad y el acceso a los mercados deben construirse con reglas claras, información verificable y responsabilidades bien definidas. Lo que no puede aceptarse es que una exigencia comercial se transforme en una excusa para pagar menos por el trabajo del productor argentino.