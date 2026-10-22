Continúan las obras en el Destacamento de Bomberos Voluntarios de Patricios

El destacamento de Bomberos Voluntarios de la localidad de Patricios concretó una nueva etapa de obra con el rellenado de hormigón de la vereda, un trabajo que permitirá mejorar las instalaciones y el frente del cuartel.

Desde la institución expresaron un especial agradecimiento a la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno de 9 de Julio por su valiosa colaboración y la donación del hormigón, fundamentales para llevar adelante esta mejora.

Con el acompañamiento de la comunidad y de las instituciones locales, continúan los trabajos para seguir creciendo y mejorando las instalaciones al servicio de todos los vecinos.