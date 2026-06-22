Consejo Escolar y Municipio: Se realizo una reunión de trabajo

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por el Secretario de Gobierno, Federico Aranda, y la directora de Educación, Marisa Poratti, recibió este lunes a a la presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana, junto consejeros escolares.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas de la agenda vinculada al sistema educativo del distrito, haciendo especial hincapié en el avance de obras, las necesidades de infraestructura y las diferentes problemáticas que requieren una respuesta conjunta para garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos.



La reunión permitió intercambiar inquietudes y coordinar acciones entre el Municipio y el Consejo Escolar, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada en beneficio de la comunidad educativa de todo el partido de Nueve de Julio.

Posteriormente, el Municipio concretó la entrega de materiales de limpieza al Consejo Escolar, que serán distribuidos entre distintos establecimientos educativos del distrito, contribuyendo al mantenimiento de las condiciones de higiene y al normal desarrollo de las actividades escolares.