Conmoción en Tres Arroyos: murió el jefe de Gabinete municipal

La política de Tres Arroyos se vio sacudida en las últimas horas por el fallecimiento de de Julio Federico, de 46 años y jefe de Gabinete del gobierno municipal que lidera el massista Pablo Garate.

«Pity», como se lo conocía, dejó de existir luego de sufrir una descompensación mientras jugaba al paddle, según informaron medios de ese distrito.

De acuerdo con lo informado, el fallecido funcionario municipal empezó hace varios años como empleado del área de mayordomía en la comuna. El propio Federico recordó varias veces que era quien le llevaba el café al intendente, quien era su amigo.

DOLOR Y DUELO

Desde la municipalidad lamentaron el deceso, asegurando en un comunicado que “dedicó gran parte de su vida al servicio público, desempeñándose siempre con compromiso, responsabilidad y vocación, tanto en su labor como concejal como al frente de la Jefatura de Gabinete”.

“Vecino querido y respetado, trabajó siempre con la convicción de contribuir al desarrollo de Tres Arroyos y al bienestar de sus habitantes. Deja una huella imborrable en quienes compartimos con él el trabajo cotidiano y la vida comunitaria”, indicaron, mencionando el acompañamiento “a su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, haciendo llegar sus más sinceras condolencias”.

El intendente Garate decretó tres días de duelo en todo el distrito, durante los cuales las banderas permanecerán a media asta en los edificios públicos, además de la suspensión de todas las actividades oficiales y eventos organizados por el municipio previstos para este fin de semana.