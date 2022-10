Congreso Maíz : Schiaretti pidió bajar las retenciones y un corte del veinte por ciento en biocombustibles

El Gobernador de la Provincia de Córdoba dejó formalmente inaugurado el Primer Congreso Internacional de Maíz, que se lleva a cabo en el centro de Convenciones Córdoba y volvió a insistir con bajar las retenciones y dejarlas a cuenta de ganancias.

En la inauguración estuvieron presentes las autoridades de las Provincias región Centro, Universidad, Bolsa de Cereales , Maizar, etc. Pero en primera fila “Juan José Bahillo”, Secretario de Agricultura de la Nación, quien escuchó cada una de las críticas del Gobernador Cordobés, con un auditorio que ensordecía de aplausos a cada palabra de Juan.

Si bien, al finalizar la exposición del Gobernador , desde Valor Agregado Agro le consultamos si es mensaje iba dirigido a Bahillo (o a Super M) , pero el mandatario solo dijo “ Gracias” y su gente de prensa dijo “ No da declaraciones”, en fin, nada que no se espere del Gobernador Cordobés que no habla con la prensa. Ahhhh pero los “k” atacan la prensa y los M vigilan y lo S no hablan. En fin, la tijera los corta igualitos a todos/as.

El Gobernador indició que los países vecinos como Uruguay, Brasil o el mismo Estados Unidos, que son países productores de maíz y no tienen retenciones, indicó el Gobernador. “Son impuestos que penalizan la producción”.

Ley de Biocombustibles

Córdoba es pionera en Biocombustibles, tanto de Biodiesel como de Etanol sobre la base de maíz. Además el Gobierno de Córdoba impulsa un ambicioso plan de uso de biocombustibles para las flotas oficiales, transportes, etc.

En este sentido es que Juan Schiaretti pide a gritos una modificación de la Ley de Biocombustibles, que en el caso cercano a Córdoba, Etanol, tiene establecido un corte del 12 %, del cual el 6 % deriva de alcohol de maíz y el otro 6 % de alcohol de caña de azúcar, pero el de maíz tiene una letra chica que lo pueden bajar por el aumento del maíz , así no se va a surtidor, dicen los que saben (nosotros decimos Loby Petrolero) . “De manera urgente tienen que modificar la ley de Biocombustibles en la mezcla que tienen que tener”, enfatizó Schiaretti. Además recordó que los combustibles fósiles tienen autorizados una mezcla de Bioetanol con las distintas naftas (12 %).

“De golpe algunos consiguieron mayoría en el congreso y decidieron bajar el corte y dejaron eso a resolución del Secretario de Energía”

Juan Schiaretti descalificó enfáticamente al Secretaria de Energía Nacional , Flavia Royón, al decir que “Tiene rango de Secretaria, es decir más bajo que un Ministro”. Como así también añadió que se necesitan reglas mas claras y permanentes.

“Precisamos que en la Ley se diga de cuánto es el corte den Bioetanol y que no quede a criterio de un funcionario”

El veinte por ciento

Juan Schiaretti suma adeptos a la causa Bioetanol y Biodiesel y afirmó que plantearon con Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba , un corte en las naftas y gasoil del 20 % . “Eso nos va a permitir desarrollar más el complejo del Biodiesel y del Bioetanol”. A su vez explicó que la mayor parte de Bioetanol se realiza en Córdoba y Biodiesel en Santa Fé.

Po último puntualizo que los biocombustibles agregan valor y cuidan la ecología.

fuente: Valor Agregado Agro