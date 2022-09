Congreso CREA 2022: La importancia de tener un propósito

“Cuando hablamos de problemas sociales, de desigualdad económica, de crecimiento exponencial de la violencia, de destrucción del ambiente, lo vemos como fenómenos externos, pero pocas veces vamos al fondo del problema. Y el problema somos nosotros”. Así lo afirmó el español Joan Antoni Melé Cartañá, promotor de la banca ética, durante el Congreso CREA 2022 que se está llevando a cabo en la Expo Rural de Palermo (CABA).

“Los seres humanos a lo largo de los siglos hemos desarrollado una capacidad científica y tecnológica increíble, pero eso no ha servido para evitar los problemas que tenemos. Hemos desarrollado muchos conocimientos, pero no sabiduría. Hemos perdido el sentido de la vida”, aseveró en un video enviado al Congreso CREA 2022.

“¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y con la tierra? Sobrevivir. Pero al final no nos conformamos con eso y lo que hemos hecho es crear nuevas necesidades; hemos puesto el crecimiento como objetivo y como obsesión, pero en la naturaleza todos los seres vivos nacen, crecen, maduran y dar frutos”, apuntó.

Melé Cartañá indicó que “crecer no es el objetivo de los humanos, sino madurar. La economía no tiene que crecer, tiene que madurar y eso significa que todos los seres humanos puedan cubrir ampliamente sus necesidades y luego tener tiempo libre para poder vivir como seres humanos”.

“Si la vida fuese sólo lucha por la supervivencia, que es lo que sigue enseñando en los colegios y universidades, díganme ustedes porqué los seres humanos a lo largo de la historia hemos hecho poesía, música, pintura, escultura y catedrales. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha por la supervivencia? Hacemos cosas que no son necesarias para sobrevivir, pero que son importantes para vivir”, exclamó.

El banquero, que trabajó durante tres décadas en la banca tradicional para luego dedicarse en los últimos dieciséis años a promover la banca ética en España y luego en América Latina, consideró que, si bien en muchas universidades se sigue enseñando que la base de la economía es la maximización de las utilidades, el objetivo primario de una empresa no es ese, sino crear algo que el mundo necesita y,

gracias a eso, mejorar a la sociedad.

“En mi vida como banquero he visto que la gente más rica es la que vive más amargada porque la única obsesión que tienen es cómo invierto más para ganar más dinero. Pero, ¿para qué quieres más dinero si sabes que te vas a morir y cuando eso suceda no te lo vas a llevar?”, preguntó.

Melé Cartañá comentó que el propósito de la banca ética es que el dinero sirva para la transformación social y de la tierra. “El dinero de los clientes, mientras no lo necesitan, que sea útil para proyectos que valgan la pena”, señaló.

“La gente pregunta si una banca puede ser ética y yo les digo: ¿es posible que sigas llevando tu dinero a un banco y que luego éste haga cosas con ese dinero que van en contra de tus principios?”, agregó.

Además dijo que “el miedo nos convierte en animales que luchan para sobrevivir. No tengan miedo. Cuando buscamos un propósito trascendente, empezamos a vivir de una manera plenamente humana.

Lo fundamental es encontrar un propósito y tener el coraje para desarrollarlo”. “Cuando empecé con la banca ética en España, me decían que era una utopía que no iba a prosperar, que no valía la pena, te me iba a arruinar. Pero ya está hecho y con mucho éxito. Y estamos en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y por abrir pronto en México y Colombia. Lo estamos haciendo. Si un banco ha podido cambiar, cualquier actividad económica puede hacerlo”, concluyó.

Joan Antoni Melé Cartañá es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank y promotor de la Banca Ética Latinoamericana, que desde 2021 tiene una oficina binacional en el Río de La Plata para cubrir al mercado argentino y uruguayo.

Prensa Congreso CREA 2022