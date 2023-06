Confusión o mala intención

Como Secretario de Acción Política de la mesa ejecutiva de la UCR, quisiera de carácter personal, hacer un breve comentario a la publicación que salió por las redes sociales de JUNTOS9DEJULIO y algunos otros medios periodísticos, donde solamente la principal intención del ejecutivo municipal, es tratar de desprestigiar la imagen de nuestro candidato de JUNTOS POR EL CAMBIO NACHO PALACIOS y tratar de confundir a nuestros vecinos con las ideas, y el trabajo que viene realizando nuestro candidato conjuntamente con todo el partido. Es aquí donde tratan de instalar en nuestra sociedad, versiones que solo confunden el accionar que viene realizando NACHO PALACIOS en el consejo deliberante, en el cual de manera coherente juntamente con el bloque de JUNTOS UCR votó en contra del ejecutivo y de manera conjunta con el Kirchnerismo un proyecto de SEGURIDAD VIAL, si leen bien dije SEGURIDAD VIAL, no como manifiesta el ejecutivo municipal, que habla de SEGURIDAD.

Creo que el Ejecutivo municipal, al no tener una trayectoria de un partido centenario como la UCR, al no conocer de lo que son las elecciones internas, acostumbrado a resolver todo en una mesa de negociaciones, sin consultar al partido antes de una toma de decisiones, desconocen lo que es un plenario partidario, lugar donde se toman todas las decisiones que nuestros representantes después ejecutan, por supuesto dejando en libertad a nuestros representantes para ejercer su impronta y capacidad para la resolución de conflictos y/o aprobación de distintos proyectos que se traten.

Dentro de este contexto, nuestro partido y nuestro candidato a intendente de juntos por el cambio, tiene un proyecto que trata de transformar nuestro municipio, queremos un ejecutivo que salga en busca de los problemas y no esperar sentados detrás de un escritorio a que los problemas entren por mesa de entrada para después poder ser tratados, y esto lo venimos haciendo desde el 2021, visitando a los vecinos de nuestra ciudad y de cada localidad, a instituciones intermedias, a las PyMes, sectores productivos y agropecuarios y demás organizaciones intermedias que forman parte de nuestra ciudad, de ésta manera nos permitimos poder trabajar en distintas comisiones las problemáticas y armar un proyecto de gestión municipal, que dentro de la autonomía que se tiene nos permita solucionar y/o realizar. Debemos tener en cuenta que hay cuestiones en las cuales no se tiene competencia para resolver, pero si para poder gestionar ante los gobiernos provinciales y nacionales lo que no se encuentre a nuestro alcance de poder dar solución inmediata.

Entre estas grandes decisiones que tomo nuestro partido y que NACHO PALACIOS intentará realizar, es poder lograr un gobierno de gran austeridad municipal y de inclusión social, porque hoy se critica por un proyecto de SEGURIDAD VIAL a nuestro candidato, cuando estuvieron 8 años de gobierno para por lo menos haber intentado mejorar este problema, omitiendo lo importante, hoy la gente no tiene trabajo, no tiene para comer, pero sí preocupa una disposición de Seguridad Vial.

Otro aspecto importante es tratar de saber escuchar y comprender de una buena vez, que cuando un proyecto o requerimiento es bueno y válido, no interesa que bloque o partido político lo presenta, lo que es bueno para nuestra sociedad, no tiene banderías políticas y también es parte de nuestro proyecto, poder escuchar a los distintos sectores políticos e invitarlos a que se sumen a este proyecto que intenta TRANSFORMAR LA FORMA DE CONDUCIR, ADMINISTRAR Y GOBERNAR nuestro municipio.

En función de lo expuesto, tratemos de no desprestigiar a las personas y tratemos de discutir ideas!!!

No es menos cierto que si bien formamos parte de una coalición, nunca fuimos parte del ejecutivo como para sentirnos responsables de los problemas que en toda esta gestión nunca supieron resolver.

POR UN 2023 LLENO DE ESPERANZA, NACHO PALACIOS INTENDENTE, NO SOLO RESPALDADO POR GERARDO MORALES, FACUNDO MANES, MARTÍN LOUSTEA Y DIEGO SANTILLI, CON EL RESPALDO DE MAS DEL 63% DE LOS VOTOS EN LAS ELECCIONES DE MEDIO TERMINO PORQUE NUESTRA SOCIEDAD CREE QUE REALMENTE SE NECESITA UN CAMBIO.

Por Ricardo Tempesti