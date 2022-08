Confianza, un plan, acuerdo y consenso, es lo que la Mesa de Enlace le reclamo a Massa

A pesar del hermetismo, el Ministro de Economia, Sergio Massa, mantuvo su primer encuentro con los representantes de la Mesa de Enlace en un parque industrial de Escobar. A posterior del intercambio, los representates ruralistas hablaron con la prensa y brindaron detalles del encuentro.

«Necesitamos que nos desafecten la parte impositiva», sostuvo el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni junto a Nicolás Pino, Elbio Laucirica y Jorge Chemes.

Se trató una primera reunión de intercambio y de trabajo, que contó con la participación de Juan José Bahillo, actual secretario de Agricultura de la Nación, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez y el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

El encuentro duró más horas y se comió asado. Domínguez, según trascendió, estuvo como una figura para mostrar continuidad en la política hacia el sector.

Al finalizar los dirigentes rurales atendieron a la prensa apostada allí donde en primer lugar Jorge Chemes, presidente de CRA subrayo «Fuimos escuchados y hablamos de temas que no habíamos tratado, y pensamos en una reforma impositiva profunda».

Hay que pensar que siempre tiene que haber una solución. Si no tenemos la posibilidad de pensar que este país va a cambiar, no tendría más sentido nada, siempre hay que estar pensando de que en algún punto podemos lograr cambios. Obviamente tiene que ser lo más rápido posible porque la circunstancia nos está mostrando que hay que mostrar resultados: el país está muy mal, la gente y las empresas están en una situación sumamente crítica, por eso es que hay que mostrar hechos. El Gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza, después todo lo que estamos pidiendo que es importantísimo, pero primero tienen que generar confianza, si no hay confianza, es muy difícil”, añadió Chemes.

“Fue una primera reunión donde tratamos de transmitir los temas que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Esperamos que con este cambio de Gobierno haya un cambio en el rumbo de la política y se empiecen a ver los resultados que necesitamos”, dijo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que el encuentro fue “una reunión de trabajo” para “evaluar las necesidades del sector”.

“Hablamos de exportaciones de carne, del intervencionismo en trigo y maíz, de los fideicomisos, del tipo de cambio, de los derechos de exportación. Es decir, todos los problemas que atraviesan los productores quedaron plasmados en esta reunión. Les dijimos que queremos reglas hacia adelante para la siembra de la campaña que se viene”, expresó el presidente de la Rural.

En este contexto, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), indicó: “Les dijimos cuál es la situación de las economías regionales que no van a servir para traer muchas divisas pero sí para generar empleo. Más allá de los nombres propios, lo que hay que tratar de entender es la generación de un plan, de un acuerdo, de un consenso”.

Fuente: NA / La Nacion