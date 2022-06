«Conductas antideportivas»: Vamos a tener que poner cartas sobre el asunto, advirtió Tomas Cingolani

Se cumplió este último fin de semana la 8va. Fecha del campeonato de automovilismo TC Mouras, en el Autódromo Ciudad de La Plata, del que es parte el piloto de 9 de Julio, Tomas Cingolani con su Torino #97, que llego con esperanzas renovadas de repetir lo hecho en la F7, donde había clasificado en el octavo lugar.

En dialogo con la emisora radial FM 102.7 Radio Amanecer, Cingolani detallo «se arrancó el día viernes muy bien y el sábado por diferentes motivos, a pesar del buen potencial del auto, se complicó la clasificación y el día domingo se largó desde atrás, y en ese objetivo de crecer en la competencia me golpearon por todos lados, en si me partieron al medio, por lo que me dejaron afuera. Es una lástima porque no es mi manera de correr y no comparto para nada esa forma de competir», se quejó el nuevejuliense.

En tanto que el dia domingo, Tomás Cingolani en la segunda serie tras haber largado desde el 9° lugar perdió tres posiciones en el inicio de la carrera completando la misma y arribando 12° a la bandera a cuadros.

Tomas Cingolani evaluó que el toque que lo dejo fuera de carrera, no sirvió para nada para los dos, por lo que vamos a tener que poner cartas sobre el asunto, advirtió el piloto del Torino #97.

Finalmente subrayo que el auto esta muy bien y lo esta demostrando, y recordó que antes del toque, ya se habia pasado varios autos y nos habíamos colocado muy bien, manifestó.