Concejo Deliberante: Se aprobaron proyectos para las localidades de Morea y Carlos Maria Naon

La reciente sesión del Concejo Deliberante de 9 de Julio tuvo entre sus órdenes del día, el tratamiento de tres documentaciones presentadas por el Bloque de Concejales La Libertad Avanza 9 de Julio, las que referían la documentación Nº 043-2024 a luminarias en la localidad de Morea, la segunda la 042-2024, sobre el acondicionamiento de un canal en dicho lugar, mientras que la 109-2024, solicita un agente de policía en forma permanente en la localidad de Carlos María Naon.

Sobre el acondicionamiento de un canal en la localidad de Morea, el Concejal Luis Moos, presidente del Bloque LLA 9 de Julio recordo en declaraciones radiales al programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer; que en el año 1928 se construyó hacia el sur del distrito, una red de canales denominado la “espina de pescado”, y que desembocaba en lo que hoy conocemos como “Arroyo el Gato”, y agrego que la localidad de Morea, en materia topográfica esta 23 metros más bajo que Facundo Quiroga o 9 metros más bajo que Dudignac y 11 metros más alto de Gerente Cilly, informo para decir que es una pasada de agua bastante violenta por el nivel que hay.

En ese sentido, Moos quien durante parte de la gestión municipal del ex intendente Blanco fue funcionario de vialidad rural, recomendó que, para prevenir, se deba realizar cada dos años, limpieza de los canales, como el que se solicita en el proyecto para con el Canal de Guarda, un canal secundario, a lo que es el Cardizal – Morea- Arroyo el Gato, y que corre paralelo a la cancha de futbol y que posee un alcantarillado que existe desde el año 1928. Por la erosión del canal, hace que las alcantarillas están altas y no escurre el agua, explico y genera complicaciones en el pueblo, por lo que se solicita el acondicionamiento sobre el alcantarillado.

El otro proyecto se refiere a una solicitud de cambio en las luminarias de la localidad de Morea por parte de la Cooperativa Eléctrica de Dudignac, quien presta el servicio, informo.

El concejal, se quejó al decir “parece que Morea es un ciudadano de segunda”, ya que la iluminación se la quiso mejorar, pero no fue posible, aseguro.

Según Moos, hoy contamos con los denominados “cafieritos”, por lo que es importante que la localidad este bien iluminada, por cuestiones de seguridad, por modernidad, porque además los vecinos tienen el derecho a vivir en las mejores condiciones que se merecen, defendió y agrego, además hay un fondo de obras que se paga y por lo tanto debe responderse a ello, puntualizo el edil.

El tercero de los proyectos aprobados, es el que solicita además de un personal permanente en Carlos María Naon, también la asignación de un móvil y elementos para su implementación, dice el proyecto.

Según Moos, Naon no es la excepción, todo el partido de 9 de Julio viene sufriendo la falta de seguridad.

Pero en Naon el agravante del destacamento, es el monumento al abandono, ya que esta inhabitable y el policía que va 2 a 3 horas por días, siempre y cuando no tenga adicionales en Junín, que lo mandan y no podrá ir a Naon.

Es risueño, pero parece que en Naon, es cuestión que los ladrones se organicen en horario para robar. Según Moos en los últimos meses se han dado algunos hechos de inseguridad y no puede ser que se deba tener que esperar al Policía, y para que, ya que la localidad ha quedado a la deriva en su suerte de seguridad, puntualizo el edil libertario.

Rechazo de LLA 9 de Julio a un aumento de las tasas municipales

Finalmente, Moos fue consultado por los motivos que llevo al Bloque LLA 9 de Julio a votar por la negativa del pedido de aumento en las Tasas municipales, que solicitaba el Ejecutivo municipal.

Según Moos, argumento que tras el fenómeno climático que se dio semanas atrás para muchas personas fue terrible, y que también pagan las Tasas. Pero además si estamos pidiendo que la sociedad haga el esfuerzo; el Ejecutivo, es el que tiene que dar un ejemplo, y desde lo político no hay un ejemplo, cuestiono.

También dijo que los servicios, no son los que se esperan que sean. Solo vamos los caminos rurales, grafico. La recolección de residuos no es lo que se espera y no justifica un aumento, defendió Moos.

Finalmente dijo que, según lo dicho por el Secretario de hacienda, la cobrabilidad es una de las más altas y las transferencias de provincia al municipio son en tiempo y forma, explico el concejal de LLA 9 de Julio.