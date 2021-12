Con una nueva campaña de sorgo en puerta, recomendaciones para lograr mayor rentabilidad desde la semilla y prevenir plagas

Como es habitual a esta altura del año, la comunidad del agro va preparándose para planificar una nueva campaña de sorgo siendo muy probable que ésta supere ampliamente los resultados de la anterior, no sólo porque el sorgo se ha convertido en una alternativa económica competitiva elegida por los productores y asesores por su alta tolerancia a condiciones climáticas poco favorables, sino también, por su aporte a la sustentabilidad de los sistemas productivos con el gran aporte de rastrojo, la capacidad de almacenar carbono y por ser un producto atractivo para mercados internacionales como por ejemplo, la República Popular China.

Teniendo en cuenta el incremento exponencial que el cultivo de sorgo viene teniendo en Argentina, y que aún queda mucho conocimiento por compartir con los productores, Advanta busca seguir aportando información y brindar lo necesario para afrontar una nueva campaña. Particularmente, en esta ocasión, hace hincapié en alertar a los productores sobre la presencia de pulgón de la caña de azúcar (Melanaphis sacchari), también conocido como pulgón amarillo, que se vio por primera vez en el país a mediados de enero del año 2021. Se alertó la presencia de esta plaga en la Provincia del Chaco, que descendió hasta las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos, afectando significativamente el normal desarrollo del cultivo. Dada la situación, Advanta considera necesario compartir recomendaciones para manejar y combatir la plaga, con el objetivo de minimizar al máximo posible su impacto en la producción.

Los tres pasos para combatir la plaga

El pulgón amarillo o de la caña de azúcar es una plaga letal para el cultivo de sorgo, ya que tiene una altísima tasa de reproducción y potencial destructivo para el cultivo.

Recomendaciones para el manejo del pulgón amarillo en sorgo:

1-Identificación: Este es el primer paso para detectar la plaga. Esto suele dificultarse por el tamaño del insecto, pero al observarlo con lupa se puede identificar fácilmente: es de color amarillo, con patas de puntas negras y cornículos negros. Se encuentra principalmente en el envés de las hojas de sorgo.

2-Monitoreo: La detección temprana es fundamental para minimizar los daños producidos por el pulgón y es imprescindible el monitoreo de los lotes. El momento para su control efectivo depende del tamaño de la población. Por ello, sugerimos:

Una vez a la semana, revisar plantas a lo largo de 15 metros lineales, evitando recorrer la cabecera o bordura del lote.

En cada estación de recuento, recolectar una hoja de la parte inferior y superior de 15-20 plantas. Observar presencia y ubicación de pulgones.

Revisar al menos 4 áreas por lote, hasta que sumen un total de 60-80 plantas.

Si la presencia de pulgones es nula, continuar monitoreando semanalmente.

Si se encuentran pulgones en las hojas del tercio medio o inferior, realizar el monitoreo 2 veces por semana.

El siguiente calculo aún no se encuentra ajustado a Argentina, se debe tomar como una aproximación. Para calcular este umbral se recomienda seguir los siguientes pasos: Seleccionar 5 plantas de cada una de las 4 estaciones de muestreo. Examinar una hoja verde inferior de cada planta (40 hojas en total) y estimar el número total de pulgones en cada hoja. Calcular el número promedio de pulgones por hoja (total de pulgones contados/ 40 hojas = promedio de pulgones/ hoja). Si el promedio de infestación de pulgones por parcela es de 50 o más pulgones por hoja, aplique insecticida en menos de 4 días.



3-Control: Una vez que ocurre la infestación del pulgón de la Caña de Azúcar en el campo, el número de pulgones aumentará rápidamente, en un corto tiempo.

Utilizar híbridos con buen comportamiento frente a pulgón amarillo

Sembrar semillas tratadas con un insecticida. Estos tratamientos de semillas protegen el sorgo de una posible infestación temprana.

Aplicar insecticida tan pronto se alcance el umbral de acción

Se recomienda realizar pulverizaciones de calidad, aspirando obtener un alto número de impactos/cm², con una correcta elección de pastillas y adecuadas condiciones ambientales al momento de realizar la aplicación.

Al igual que las recomendaciones técnicas, Advanta considera de suma importancia comprender qué les ocurrió a los productores con la llegada de esta plaga y cómo pudieron combatirla, y por ello, tomó contacto con Beltrán, Cristian y Germán, tres productores que atravesaron la presencia de la plaga en sus cultivos de sorgo durante el verano de 2021 y les pidió compartieran su experiencia:

¿Qué piensa hacer este año para prevenirlo?

Cristian: «Olvídate, este año se va a tener que monitorear, yo lo vi al pulgón porque estaba buscando cogollero. Habrá sido diciembre y encontré pulgón, no le di bola, va a haber lluvia, se lava, pensé. No le di importancia y cuando lo volví a ver tenía más, y nosotros no le aplicamos y perdimos 300kg, pero porque ya estaba casi hecho, pero no le quiso aplicar, y una lástima, eran 600 ha, estaba todo para hacerlo”

Germán: “Yo lo que recomendaría es, por empezar, siembra temprana, va a ser una estrategia para defenderse un poco más por las bajas temperaturas, creo no van a favorecer el desarrollo del pulgón. No poner al sorgo como un cultivo para zonas marginales, o como que se banca todo, hay que fertilizarlo, como se fertilizó maíz, sino no producís, la planta es indefensa, es más propensa.”

Beltrán: “Este año la estrategia es trabajar con lo aplicado la otra campaña y con umbrales más bajos, porque es tan explosivo que no podés esperarlo, lo veías el día 1, el día 3 había crecido y el día 7 había explotado, nunca había visto una plaga con esta tasa de reproducción”.

“Ninguna plaga se asemeja a la explosión que tiene el pulgón amarillo. Es una plaga, un enemigo letal, yo deje ensayos sin aplicar y tuvo una merma del 50% de rendimiento, mucho más, 70/80% todas las plantas quebradas”, testimonio de Beltrán, productor de la zona del Norte de Nogoyá, Provincia de Entre Ríos y sembró dos lotes.

¿Una reflexión?

Cristian: “Los productos andan bien, pero no hay que dormirse, siempre el sorgo fue ir, sembrarlo y después no lo miras más, porque aparte vos lo miras, y listo. Los colegas estábamos acostumbrados a no mirarlo nunca, pero este año va a ser distinto, hay que seguirlo”

Germán: “Recomiendo la fertilización, la siembra temprana y monitorear desde el inicio, sin dudas, estábamos acostumbrados, me incluyo, a que no teníamos problemas, a mirarlo una vez por mes, pero esta campaña hay que ponerlo a la misma altura que el maíz.”

Próximamente, otra solución de la mano de Advanta

Además de incorporar los tres pasos para combatir la plaga a tiempo, durante el verano de 2022 Advanta Semillas, respaldada en su programa de investigación y desarrollo en el cultivo de sorgo presentará Aphix ®, la tecnología para el manejo integrado del pulgón amarillo de la caña de azúcar “Melanaphis sacchari”.

La máxima tolerancia al pulgón amarillo de estos materiales permite disminuir al mínimo el riesgo de pérdidas, manteniendo el potencial y estabilidad de rendimiento que tanto caracteriza a sus híbridos.

Advanta, empresa dedicada al mejoramiento de semillas utilizando las más avanzadas técnicas de mejoramiento vegetal convencional y biotecnología, con presencia en Argentina desde hace 25 años, sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para brindar soluciones agronómicas sustentables para los productores y potenciar la utilidad de los cultivos en pos del sector agroalimentario.